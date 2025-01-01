Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт брасс-квинтета. Вивальди, Корелли, Эвальд
Киноафиша Концерт брасс-квинтета. Вивальди, Корелли, Эвальд

Концерт брасс-квинтета. Вивальди, Корелли, Эвальд

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт брасс-квинтета: Вивальди, Корелли, Эвальд в Филаомонии "Триумф"

Приглашаем вас на уникальный концерт брасс-квинтета, который состоится в ближайшее время. В программе вечера звучат произведения великих композиторов: Антонио Вивальди, Арканджело Корелли и Виктора Эвальда.

Исполнители

В этом концерте выступят:

  • Евгений Морозов — валторна
  • Антон Одинцов — труба
  • Юльян Волков — труба
  • Дмитрий Зоркин — тромбон
  • Алексей Арбузов — туба

Программа концерта

В репертуаре представлены как известные, так и менее распространенные произведения, которые позволят вам насладиться разнообразием звучания медных инструментов. Вивальди и Корелли известны своими мелодиями, наполненными жизненной энергией, а Эвальд привносит в программу современные нотки и оригинальные аранжировки.

Интересные факты

Знаете ли вы, что Антонио Вивальди был не только композитором, но и священником? Его музыка часто отражает дух времени и наполнена яркими образами природы. Арканджело Корелли, в свою очередь, считается одним из основоположников стиля барокко, а Виктор Эвальд, российский композитор, известен своими мастерскими аранжировками для духовых инструментов.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться великолепным исполнением талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 29 ноября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
19:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Криминальный бит. 5 лет в деле
18+
Хип-хоп
Криминальный бит. 5 лет в деле
23 октября в 20:00 Концерт-холл «Свобода»
от 1600 ₽
Три скрипичные сонаты Грига
12+
Классическая музыка
Три скрипичные сонаты Грига
22 сентября в 19:00 Филармония «Триумф»
от 990 ₽
Концерт, посвященный 80-летию ПГХУ
6+
Классическая музыка
Концерт, посвященный 80-летию ПГХУ
26 октября в 19:00 Пермский театр оперы и балета им. Чайковского
от 200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше