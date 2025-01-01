Концерт брасс-квинтета: Вивальди, Корелли, Эвальд в Филаомонии "Триумф"

Приглашаем вас на уникальный концерт брасс-квинтета, который состоится в ближайшее время. В программе вечера звучат произведения великих композиторов: Антонио Вивальди, Арканджело Корелли и Виктора Эвальда.

Исполнители

В этом концерте выступят:

Евгений Морозов — валторна

Антон Одинцов — труба

Юльян Волков — труба

Дмитрий Зоркин — тромбон

Алексей Арбузов — туба

Программа концерта

В репертуаре представлены как известные, так и менее распространенные произведения, которые позволят вам насладиться разнообразием звучания медных инструментов. Вивальди и Корелли известны своими мелодиями, наполненными жизненной энергией, а Эвальд привносит в программу современные нотки и оригинальные аранжировки.

Интересные факты

Знаете ли вы, что Антонио Вивальди был не только композитором, но и священником? Его музыка часто отражает дух времени и наполнена яркими образами природы. Арканджело Корелли, в свою очередь, считается одним из основоположников стиля барокко, а Виктор Эвальд, российский композитор, известен своими мастерскими аранжировками для духовых инструментов.

Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться великолепным исполнением талантливых музыкантов!