Концерт брасс-квинтета. Вивальди, Корелли, Эвальд

Приглашаем вас на уникальный концерт брасс-квинтета, который состоится в ближайшее время. В программе вечера звучат произведения великих композиторов: Антонио Вивальди, Арканджело Корелли и Виктора Эвальда.
В этом концерте выступят:
В репертуаре представлены как известные, так и менее распространенные произведения, которые позволят вам насладиться разнообразием звучания медных инструментов. Вивальди и Корелли известны своими мелодиями, наполненными жизненной энергией, а Эвальд привносит в программу современные нотки и оригинальные аранжировки.
Знаете ли вы, что Антонио Вивальди был не только композитором, но и священником? Его музыка часто отражает дух времени и наполнена яркими образами природы. Арканджело Корелли, в свою очередь, считается одним из основоположников стиля барокко, а Виктор Эвальд, российский композитор, известен своими мастерскими аранжировками для духовых инструментов.
Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки и насладиться великолепным исполнением талантливых музыкантов!