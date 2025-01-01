Меню
Концерт блогеров «Звезды рядом»
Билеты от 5000₽
Киноафиша Концерт блогеров «Звезды рядом»

Концерт блогеров «Звезды рядом»

6+
Возраст 6+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Не пропусти концерт века: «Звезды рядом» в Москве!

Приготовьтесь к незабываемому вечеру! В Москве состоится грандиозный концерт популярных блогеров в рамках проекта «Звезды рядом» и «Песни о важном». В этом шоу примут участие звезды отечественного YouTube, такие как Настя Кош, Вова Солодков, Мария Янковская и многие другие.

Погружение в атмосферу

Зрителей ждет живое исполнение всех известных хитов, мощный звук и невероятная атмосфера. Это отличная возможность зарядиться позитивом и насладиться любимой музыкой в компании единомышленников.

Встреча с кумирами

После концерта у тебя будет уникальный шанс пообщаться с любимыми блогерами! Участники шоу готовы пообщаться, сделать совместные фото и даже раздать автографы. Не упусти возможность стать ближе к своим кумиром!

Краткая информация

  • Продолжительность: 2 часа 30 минут
  • Генеральный продюсер: Наталья Локтева

Не пропусти это яркое событие года! Танцуем вместе под известные хиты и создаем незабываемые воспоминания!

