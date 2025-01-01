Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт барочной музыки
Киноафиша Концерт барочной музыки

Концерт барочной музыки

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт Концерт барочной музыки

Помощь с билетами
В других городах
Январь
2 января пятница
15:00
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30

В ближайшие дни

Pro Stand-up. Опытный концерт
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт
11 ноября в 19:50 Поправка
от 500 ₽
Эхо Блокады
12+
Эстрада
Эхо Блокады
26 января в 19:00 ДК им. Ленсовета
от 700 ₽
Бах при свечах
0+
Классическая музыка
Бах при свечах
24 октября в 21:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше