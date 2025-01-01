Меню
О концерте/спектакле
Концерт барочной музыки
6+
классическая музыка
Возраст
6+
В других городах
Январь
2 января
пятница
15:00
Малый зал Петербургской филармонии
Санкт-Петербург, Невский просп., 30
Купить билеты
В ближайшие дни
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт
11 ноября в 19:50
Поправка
от 500 ₽
12+
Эстрада
Эхо Блокады
26 января в 19:00
ДК им. Ленсовета
от 700 ₽
0+
Классическая музыка
Бах при свечах
24 октября в 21:00
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1100 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России
Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
