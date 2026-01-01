Концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии в Кремлевском дворце

В Государственном Кремлёвском Дворце в Москве пройдет уникальный концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Васильевича Александрова. Это крупнейший художественный коллектив России и центральное учреждение культуры Минобороны. Ансамбль известен исполнением таких произведений, как «Священная война» и Государственный гимн Российской Федерации. Его программы сочетают в себе звучание хора, оркестра и танцевальной группы, что делает концерт особенно привлекательным для любителей военной и народной музыки.

История ансамбля

Ансамбль Александрова был основан 12 октября 1928 года, когда состоялось его первое выступление в Центральном Доме Красной Армии. Первоначально в составе ансамбля было всего 12 артистов, но уже к середине 30-х годов численность возросла до 300 человек, а известность колоссального коллектива вышла за пределы страны!

Современные достижения

Хор Ансамбля Александрова признан одним из лучших мужских хоров мира. Он соединяет стройность академической капеллы с яркой эмоциональностью народного исполнительства и демонстрирует высокое вокальное мастерство. Танцевальная группа интересных номера в сочетании с уникальным оркестром, состоящим из русских народных инструментов, таких как домры и балалайки, а также деревянных и медных духовых инструментов, придают выступлениям особую атмосферу.

Разнообразие репертуара

В репертуаре ансамбля более двух тысяч произведений, включая песни советских, российских и зарубежных авторов, народные песни и танцы, духовную музыку, а также шедевры мировой рок- и поп-музыки.

Гастроли по миру

Ансамбль Александрова выступал более чем в 70 странах мира и давал концерты в самых сложных условиях, включая Афганистан, Югославию и Сирию. Он стал символом культурной миссии России на международной арене.

Признание и наследие

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова сравнивают с такими культурными брендами, как Большой театр, Эрмитаж и Третьяковская галерея. Это признание стало возможным благодаря его уникальности и искусству, которое он представляет.