Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Концерт ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Возможна телесъёмка
Билеты от 500₽
Киноафиша Концерт ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Возможна телесъёмка

Концерт ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Возможна телесъёмка

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии в Кремлевском дворце

В Государственном Кремлёвском Дворце в Москве пройдет уникальный концерт Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александра Васильевича Александрова. Это крупнейший художественный коллектив России и центральное учреждение культуры Минобороны. Ансамбль известен исполнением таких произведений, как «Священная война» и Государственный гимн Российской Федерации. Его программы сочетают в себе звучание хора, оркестра и танцевальной группы, что делает концерт особенно привлекательным для любителей военной и народной музыки.

История ансамбля

Ансамбль Александрова был основан 12 октября 1928 года, когда состоялось его первое выступление в Центральном Доме Красной Армии. Первоначально в составе ансамбля было всего 12 артистов, но уже к середине 30-х годов численность возросла до 300 человек, а известность колоссального коллектива вышла за пределы страны!

Современные достижения

Хор Ансамбля Александрова признан одним из лучших мужских хоров мира. Он соединяет стройность академической капеллы с яркой эмоциональностью народного исполнительства и демонстрирует высокое вокальное мастерство. Танцевальная группа интересных номера в сочетании с уникальным оркестром, состоящим из русских народных инструментов, таких как домры и балалайки, а также деревянных и медных духовых инструментов, придают выступлениям особую атмосферу.

Разнообразие репертуара

В репертуаре ансамбля более двух тысяч произведений, включая песни советских, российских и зарубежных авторов, народные песни и танцы, духовную музыку, а также шедевры мировой рок- и поп-музыки.

Гастроли по миру

Ансамбль Александрова выступал более чем в 70 странах мира и давал концерты в самых сложных условиях, включая Афганистан, Югославию и Сирию. Он стал символом культурной миссии России на международной арене.

Признание и наследие

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова сравнивают с такими культурными брендами, как Большой театр, Эрмитаж и Третьяковская галерея. Это признание стало возможным благодаря его уникальности и искусству, которое он представляет.

Купить билет на концерт Концерт ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова. Возможна телесъёмка

Помощь с билетами
Октябрь
8 октября четверг
19:00
Кремлевский дворец Москва, Кремль
от 500 ₽

В ближайшие дни

Grand Piano Bar: Андрей Марухин
0+
Живая музыка Вечеринка

Grand Piano Bar: Андрей Марухин

21 августа в 20:15 Cruise II by Kuznyahouse
от 1000 ₽
Timeless Sade: Алина Владимирова
12+
Джаз

Timeless Sade: Алина Владимирова

18 августа в 20:00 Клуб Алексея Козлова. Unplugged
от 1000 ₽
Антон Залетаев и Летный сезон
12+
Этно Джаз

Антон Залетаев и Летный сезон

19 августа в 20:00 Клуб Алексея Козлова
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше