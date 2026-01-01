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Концерт ансамбля А.В.Александрова
Киноафиша Концерт ансамбля А.В.Александрова

Концерт ансамбля А.В.Александрова

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Мы вместе» от Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии

В Большом концертном зале «Октябрьский» Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова представит концертную программу «Мы вместе», посвящённую Дню Народного Единства.

Этот легендарный коллектив с 95-летней историей известен своим блистательным мастерством и неповторимым сценическим обаянием. Репертуар ансамбля включает более 2000 произведений, среди которых армейские и народные песни, духовная и оперная музыка, а также классические произведения и современные мировые хиты.

В программе концерта зрителей ждут выступления солистов, хора и оркестра. Прозвучат военно-патриотические и народные песни, а также танцевальные номера. Каждый, кто посетит этот вечер, сможет ощутить мощь и эмоции, которые высоко ценятся благодаря выдающемуся творчеству этого военного коллектива. Выступления ансамбля станут ярким событием, впечатления от которого останутся в памяти на долгие годы.

Не упустите возможность увидеть и услышать настоящую магию театра и музыки в исполнении визитной карточки Вооружённых сил России!

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В других городах
Ноябрь
10 ноября вторник
19:00
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 1500 ₽

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