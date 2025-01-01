Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Концерт Алёны Апиной
Киноафиша Концерт Алёны Апиной

Концерт Алёны Апиной

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Алёны Апиной в ресторане «ЧАЙХОНА»

24 августа 2024 года в ресторане «ЧАЙХОНА» пройдет концерт легенды российской эстрады – Алёны Апиной. Эта певица покорила сердца слушателей почти 40 лет назад, когда в составе группы «Комбинация» смело выходила на переполненные стадионы по всему бывшему Советскому Союзу.

Золотые хиты и сольная карьера

Невероятную популярность Апиной принесли всенародные хиты, такие как «American Boy», «Вишнёвая Девятка», «Russian Girls», «Не забывай» и «Бухгалтер». Интересно, что слова к последней из этих песен Алёна написала сама. После ухода из группы она продолжила успешную сольную карьеру, выпустив такие популярные песни, как «Ксюша», «Узелки», «Электричка» и «Лёха». Эти композиции возглавляли чарты и покорили сердца миллионов, оставаясь любимыми у нескольких поколений зрителей.

Информация о концерте

Сбор гостей начнется в 19:00, а сам концерт стартует в 21:00. Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых хитов от Алёны Апиной!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Чайхона Санкт-Петербург, 16-я линия В.О., 83
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yutube
27 августа в 20:30 Trans-Force
от 490 ₽
PRO standup. Концерт 30+
18+
Юмор
PRO standup. Концерт 30+
7 сентября в 19:00 Sumbur
от 600 ₽
Sting & friends (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцо».
0+
Поп Рок
Sting & friends (tribute) в тёплом салоне теплохода на маршруте «Большое Петербургское кольцо».
1 октября в 20:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше