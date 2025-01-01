Концерт Алёны Апиной в ресторане «ЧАЙХОНА»

24 августа 2024 года в ресторане «ЧАЙХОНА» пройдет концерт легенды российской эстрады – Алёны Апиной. Эта певица покорила сердца слушателей почти 40 лет назад, когда в составе группы «Комбинация» смело выходила на переполненные стадионы по всему бывшему Советскому Союзу.

Золотые хиты и сольная карьера

Невероятную популярность Апиной принесли всенародные хиты, такие как «American Boy», «Вишнёвая Девятка», «Russian Girls», «Не забывай» и «Бухгалтер». Интересно, что слова к последней из этих песен Алёна написала сама. После ухода из группы она продолжила успешную сольную карьеру, выпустив такие популярные песни, как «Ксюша», «Узелки», «Электричка» и «Лёха». Эти композиции возглавляли чарты и покорили сердца миллионов, оставаясь любимыми у нескольких поколений зрителей.

Информация о концерте

Сбор гостей начнется в 19:00, а сам концерт стартует в 21:00. Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых хитов от Алёны Апиной!