Алексей Глызин
6+
Сольный концерт Алексея Глызина в ДК Железнодорожников

В ДК Железнодорожников Челябинска состоится сольный концерт заслуженного артиста России Алексея Глызина. Зрителей ожидает погружение в мир музыки, наполненное эмоциями и вдохновляющими мелодиями.

Программа вечера

В программе концерта представлены лучшие хиты певца: Ты не ангел, Зимний сад и Письма издалека. Эти песни любили и помнят многие поколения зрителей, а их исполнения в живом сопровождении будут особенно впечатляющими.

Почему стоит посетить концерт

Концерт станет не только возвращением к любимым мелодиям, но и возможностью насладиться профессиональным исполнением в живом звучании. Он привлечет как давних поклонников творчества Алексея Глызина, так и новых слушателей, любящих вдохновляющие песни.

Так что не упустите шанс провести вечер в компании таланта и музыки!

Апрель
26 апреля воскресенье
18:00
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
от 3400 ₽

