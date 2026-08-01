Комедийно-импровизационное шоу «Кому тату?» в Екатеринбурге

Приглашаем вас на уникальное комедийно-импровизационное шоу, где комики обсуждают татуировки и вместе с тату-мастером готовят эскизы для самых смелых зрителей. Это не просто вечер смеха, а возможность поучаствовать в создании оригинальных рисунков, которые могут стать воплощением ваших креативных идей.

Для комфортного просмотра рекомендуем вам приходить заранее — за полчаса до начала шоу открывается зал для гостей. Не пропустите шанс занять лучшие места и сделать заказ на вкусные закуски и напитки.

Будьте готовы к неожиданным поворотам сюжета и активному участию — каждое шоу уникально, а зритель всегда в центре событий!