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Компромиссы
Киноафиша Компромиссы

Спектакль Компромиссы

18+
Продолжительность 80 минут
Возраст 18+

О спектакле

Моноспектакль по произведениям Сергея Довлатова «Компромиссы»

Литературный театр «Классика» приглашает на свежий моноспектакль Леонида Таранова, исполненного глубокого юмора и остроты. Артист, известный по работам в арт-кафе «Подвал Бродячей собаки», включая «Нервные люди» и «Истории из чемодана», снова обращается к творчеству Сергея Довлатова.

На этот раз Таранов представляет интерпретацию его произведений, таких как «Компромисс» и «Соло на уиндервуде». Поставленный по запросам зрителей, спектакль пронизан сатирой и юмором, что создает неповторимую атмосферу. Довлатов, как никто другой, умел превращать повседневные абсурды в настоящие шедевры.

В спектакле нет ангелов и злодеев, только простые люди — известные и неизвестные, свои и чуждые, чья жизнь складывается в калейдоскоп абсурда. Зрителя ждет не только забавная интерпретация, но и возможность задуматься о вечных вопросах человеческого существования.

Почему Довлатов так актуален сегодня? Ответ на этот вопрос вы сможете найти, посетив «Компромиссы», где остроумие и тонкий сарказм заставят вас улыбнуться и задуматься.

В ролях
Леонид Таранов

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В других городах
Июнь
Июль
27 июня суббота
16:00
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от 2500 ₽
31 июля пятница
19:30
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