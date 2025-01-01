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Спектакль Компромисс

18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Компромисс» в Москве. История по С. Довлатову

Спектакль «Компромисс» — это глубокая и актуальная история о людях, которые вместе со своей страной пытаются разобраться в том, как жить дальше и в каком направлении двигаться. Эта постановка основана на произведениях талантливого советского писателя Сергея Довлатова, чьи работы всегда отличались умением подмечать тончайшие нюансы человеческой природы.

Искусство и его сила

Довлатов однажды сказал: «Когда вы читаете хорошую книгу, смотрите фильм или спектакль, слушаете музыку или разглядываете живопись, вы вдруг отрываетесь на мгновение и как бы произносите такие слова: «Боже, как глупо, пошло и лживо я живу! Как я беспечен, жесток и некрасив! Сегодня же начну жить иначе — достойно, благородно и умно!» Эта мысль прекрасно отражает дух «Компромисса», который побуждает зрителей переосмыслить свои жизни и ценности.

Что ожидать от спектакля

Постановка «Компромисс» — это не только глубокая драма, но и возможность для зрителей задуматься о своих жизненных выборах. Интересный факт: многие сцены спектакля основаны на реальных событиях, что делает его еще более близким и понятным. Спектакль даст вам возможность не только насладиться искусством, но и погрузиться в размышления о важнейших вопросах жизни.

Не упустите шанс увидеть этот уникальный спектакль, который заставит вас остановиться и задуматься о том, как вы живете. «Компромисс» — это не просто название, это призыв к действию!

Режиссер
Иван Титов
Иван Титов
В ролях
Артем Лымарев
Юлия Горелова
Екатерина Джайн
Павел Сошнин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Открытое театральное пространство «Арт-платформа» в Новом Манеже Москва, Георгиевский пер., 3/3
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

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