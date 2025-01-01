Меню
Компромисс
Киноафиша Компромисс

Спектакль Компромисс

18+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новое прочтение классики: спектакль по произведениям Сергея Довлатова

В этом спектакле мы погружаемся в мир людей, которые, как и вся страна, пытаются понять, как жить дальше и в каком направлении двигаться. Основой постановки стали произведения великого советского писателя Сергея Довлатова, который мастерски отражал реалии своего времени.

О Довлатове и его искусстве

Сергей Довлатов — это не только автор, но и философ, который задавался вопросами о сущности жизни и искусстве. Он говорил: Когда вы читаете хорошую книгу, смотрите фильм или спектакль, слушаете музыку или разглядываете живопись, вы вдруг отрываетесь на мгновение и как бы произносите такие слова: «Боже, как глупо, пошло и лживо я живу!» Эта мысль становится краеугольным камнем нашего спектакля, побуждая зрителей к самоанализу и размышлениям о собственной жизни.

Что ожидать от спектакля?

Постановка обещает быть насыщенной и многогранной, сочетая элементы драмы и комедии. Каждый персонаж — это отражение реальных людей, которые стремятся найти свое место в быстро меняющемся мире. Актеры, исполняющие главные роли, передадут всю глубину эмоций и переживаний, свойственных Довлатову.

Режиссер
Иван Титов
Иван Титов
В ролях
Павел Степанов
Артем Лымарев
Юлия Горелова
Екатерина Джайн
Павел Сошнин

Фотографии

