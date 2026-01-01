Композиторы нашего города

Праздник кубанской музыки: особая программа от Кубанского симфонического оркестра

Кубанский симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского приглашает вас на уникальный концерт, посвященный творчеству кубанских композиторов. Это событие станет настоящим торжеством местной музыкальной культуры.

В программе прозвучат произведения таких значимых деятелей, как:

Владимир Магдалиц

Владимир Чернявский

Борис Целковников — доктор педагогических наук и член Союза композиторов России

Концерт будет вести Нина Магдалиц — член Союза композиторов и музыковедов России, заслуженный деятель искусств Краснодарского края. Она познакомит зрителей с тонкостями и историей исполнения представленных произведений, делая акцент на местные традиции и уникальность кубанской музыкальной сцены.

Это не просто концерт, а возможность насладиться произведениями, которые отражают дух Кубани и её музыкальную идентичность. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!