Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Композиторы нашего города
Киноафиша Композиторы нашего города

Композиторы нашего города

12+
Возраст 12+

О концерте

Праздник кубанской музыки: особая программа от Кубанского симфонического оркестра

Кубанский симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств Краснодарского края Дениса Ивенского приглашает вас на уникальный концерт, посвященный творчеству кубанских композиторов. Это событие станет настоящим торжеством местной музыкальной культуры.

В программе прозвучат произведения таких значимых деятелей, как:

  • Владимир Магдалиц
  • Владимир Чернявский
  • Борис Целковников — доктор педагогических наук и член Союза композиторов России

Концерт будет вести Нина Магдалиц — член Союза композиторов и музыковедов России, заслуженный деятель искусств Краснодарского края. Она познакомит зрителей с тонкостями и историей исполнения представленных произведений, делая акцент на местные традиции и уникальность кубанской музыкальной сцены.

Это не просто концерт, а возможность насладиться произведениями, которые отражают дух Кубани и её музыкальную идентичность. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Композиторы нашего города

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
5 июня пятница
19:00
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122

В ближайшие дни

Елена Ваенга
16+
Эстрада Шансон

Елена Ваенга

23 сентября в 19:00 Амфитеатр
от 3000 ₽
Опытный микрофон
16+
Юмор

Опытный микрофон

27 мая в 20:00 Стендап-клуб «Маяковский»
от 300 ₽
Мот
12+
Хип-хоп

Мот

16 июня в 19:30 Олимп
от 5000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше