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Композиторы нашего города. Магдалиц. Чернявский
Киноафиша Композиторы нашего города. Магдалиц. Чернявский

Композиторы нашего города. Магдалиц. Чернявский

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 26 сентября
Концертный зал органной и камерной музыки Краснодар, Красная, 122
19:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Открытый микрофон
18+
Юмор
Открытый микрофон
23 июля в 21:00 The Rock Bar
от 300 ₽
Алиса Дударева. StandUp концерт
18+
Юмор
Алиса Дударева. StandUp концерт
24 августа в 18:00 Standup Bar Krasnodar
от 2200 ₽
Расул Чабдаров
18+
Юмор
Расул Чабдаров
27 ноября в 19:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 2000 ₽
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