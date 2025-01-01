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О концерте/спектакле
Киноафиша
Композиторы нашего города. Магдалиц. Чернявский
Композиторы нашего города. Магдалиц. Чернявский
6+
классическая музыка
Возраст
6+
О концерте/спектакле
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20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
В других городах
Краснодар, 26 сентября
Концертный зал органной и камерной музыки
Краснодар, Красная, 122
19:00
от 400 ₽
В ближайшие дни
18+
Юмор
Открытый микрофон
23 июля в 21:00
The Rock Bar
от 300 ₽
18+
Юмор
Алиса Дударева. StandUp концерт
24 августа в 18:00
Standup Bar Krasnodar
от 2200 ₽
18+
Юмор
Расул Чабдаров
27 ноября в 19:00
Краснодарский ДК железнодорожников
от 2000 ₽
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