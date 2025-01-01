Меню
Композиторы-детям: Чайковский
Билеты от 600₽
Композиторы-детям: Чайковский

Композиторы-детям: Чайковский

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Познавательный концерт для детей в Доме музыки

Входит в серию «Композиторы – детям» — познавательные интерактивные концерты для детей. Ведущая, голос Ученого Кота — Екатерина Виноградова, Марина Агафонова (сопрано), Дмитрий Бобров (тенор), Ирина Никонова (фортепиано), учащиеся академии балета Гедиминаса Таранды, песочная анимация — Марина Сагулина.

Музыкальное путешествие с Ученым Котом

Каждый ребенок мечтает подружиться с Ученым Котом из пушкинской волшебной страны Лукоморье. Новый познавательно-интерактивный цикл для детей от трех лет — это прекрасный шанс не только познакомиться с сказочным Котом, но и отправиться вместе с ним в музыкальное путешествие. Такой необычный ведущий вызовет у детей особое доверие и сделает диалоги с «котом-комментатором» более живыми и непосредственными.

Музыка Чайковского

Программа посвящена музыке Петра Ильича Чайковского — самого известного русского композитора, чья музыка с детских лет становится любимой на всю жизнь. В программу войдут:

  • Фортепианные миниатюры из «Детского альбома»:
    • «Игра в лощадки»
    • «Марш деревянных солдатиков»
    • «Баба Яга»
    • «Песня жаворонка»
  • Жемчужины «детской» вокальной лирики:
    • «Мой Лизочек так уж мал»
    • «Бабушка и внучек»
  • Эффектные танцы из балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро»;
  • Арии и дуэту из оперы «Иоланта».

Песочная анимация

Живыми иллюстрациями к музыкальным произведениям станут чудесные песочные картины, которые будут рождаться буквально на глазах у зрителей. Это сделает концерт не только музыкальным, но и зрелищным.

Дополнительная информация

В программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия: два отделения по 50 минут.

Купить билет на концерт Композиторы-детям: Чайковский

Февраль
Февраль
13:00
13:00
от 600 ₽
от 600 ₽

