Композиторы-детям: Чайковский

Входит в серию «Композиторы – детям» — познавательные интерактивные концерты для детей. Ведущая, голос Ученого Кота — Екатерина Виноградова, Марина Агафонова (сопрано), Дмитрий Бобров (тенор), Ирина Никонова (фортепиано), учащиеся академии балета Гедиминаса Таранды, песочная анимация — Марина Сагулина.
Каждый ребенок мечтает подружиться с Ученым Котом из пушкинской волшебной страны Лукоморье. Новый познавательно-интерактивный цикл для детей от трех лет — это прекрасный шанс не только познакомиться с сказочным Котом, но и отправиться вместе с ним в музыкальное путешествие. Такой необычный ведущий вызовет у детей особое доверие и сделает диалоги с «котом-комментатором» более живыми и непосредственными.
Программа посвящена музыке Петра Ильича Чайковского — самого известного русского композитора, чья музыка с детских лет становится любимой на всю жизнь. В программу войдут:
Живыми иллюстрациями к музыкальным произведениям станут чудесные песочные картины, которые будут рождаться буквально на глазах у зрителей. Это сделает концерт не только музыкальным, но и зрелищным.
В программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия: два отделения по 50 минут.