Композиторы-детям: Чайковский

Познавательный концерт для детей в Доме музыки

Входит в серию «Композиторы – детям» — познавательные интерактивные концерты для детей. Ведущая, голос Ученого Кота — Екатерина Виноградова, Марина Агафонова (сопрано), Дмитрий Бобров (тенор), Ирина Никонова (фортепиано), учащиеся академии балета Гедиминаса Таранды, песочная анимация — Марина Сагулина.

Музыкальное путешествие с Ученым Котом

Каждый ребенок мечтает подружиться с Ученым Котом из пушкинской волшебной страны Лукоморье. Новый познавательно-интерактивный цикл для детей от трех лет — это прекрасный шанс не только познакомиться с сказочным Котом, но и отправиться вместе с ним в музыкальное путешествие. Такой необычный ведущий вызовет у детей особое доверие и сделает диалоги с «котом-комментатором» более живыми и непосредственными.

Музыка Чайковского

Программа посвящена музыке Петра Ильича Чайковского — самого известного русского композитора, чья музыка с детских лет становится любимой на всю жизнь. В программу войдут:

Фортепианные миниатюры из «Детского альбома»: «Игра в лощадки» «Марш деревянных солдатиков» «Баба Яга» «Песня жаворонка»

Жемчужины «детской» вокальной лирики: «Мой Лизочек так уж мал» «Бабушка и внучек»

Эффектные танцы из балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро»;

Арии и дуэту из оперы «Иоланта».

Песочная анимация

Живыми иллюстрациями к музыкальным произведениям станут чудесные песочные картины, которые будут рождаться буквально на глазах у зрителей. Это сделает концерт не только музыкальным, но и зрелищным.

Дополнительная информация

В программе возможны изменения. Продолжительность мероприятия: два отделения по 50 минут.