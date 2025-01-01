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Композиторы-детям: Бах
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Композиторы-детям: Бах

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Познавательные интерактивные концерты для детей

Ученый Кот и музыкальное путешествие во времени

Кот Ученый из пушкинской волшебной страны Лукоморье снова приглашает детей в увлекательное путешествие. В этот раз маленькие зрители отправятся в Германию три столетия назад, в эпоху великого композитора И.С. Баха. Бах не только создавал великолепную музыку, но и был счастливым отцом, воспитывающим многочисленное потомство. Все дети Баха учились музыке, пели, играли на различных инструментах и даже сочиняли свои собственные произведения.

Тетрадь Анны Магдалены Бах

Для детей Баха была заведена особая Тетрадь, куда супруга композитора, Анна Магдалена, вносила нотные записи легких пьес и песенок. Дети с радостью разучивали эти произведения и устраивали домашние концерты. Чудесные танцевальные и вокальные миниатюры из этой тетради в исполнении известных музыкантов позволят зрителям ощутить атмосферу творческого дома Баха и познакомиться с его наследием.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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