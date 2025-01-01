Композиторы-детям: Бах

Познавательные интерактивные концерты для детей

Ученый Кот и музыкальное путешествие во времени

Кот Ученый из пушкинской волшебной страны Лукоморье снова приглашает детей в увлекательное путешествие. В этот раз маленькие зрители отправятся в Германию три столетия назад, в эпоху великого композитора И.С. Баха. Бах не только создавал великолепную музыку, но и был счастливым отцом, воспитывающим многочисленное потомство. Все дети Баха учились музыке, пели, играли на различных инструментах и даже сочиняли свои собственные произведения.

Тетрадь Анны Магдалены Бах

Для детей Баха была заведена особая Тетрадь, куда супруга композитора, Анна Магдалена, вносила нотные записи легких пьес и песенок. Дети с радостью разучивали эти произведения и устраивали домашние концерты. Чудесные танцевальные и вокальные миниатюры из этой тетради в исполнении известных музыкантов позволят зрителям ощутить атмосферу творческого дома Баха и познакомиться с его наследием.