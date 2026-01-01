Композиторы - детям: Бах и Гайдн

Концерт для детей в Московском Доме музыки

В Доме музыки состоится уникальный концерт для детей с участием Евгении Озеровой, известной как Кот Ученый, и талантливых музыкантов. В программе звучат миниатюры И.С. Баха из Нотной тетради Анны Магдалены Бах и «Детская симфония» Гайдна. Песочная анимация Марины Сагулиной добавит динамичности и красочности в это музыкальное представление.

Программа концерта

И.С. Бах. «Шутка» из Сюиты № 2, Инструментальные и вокальные миниатюры из Нотной тетради Анны Магдалены Бах

Гайдн. «Детская симфония»

Участники

В концерте также примут участие:

Марина Агафонова, сопрано

Илья Ушуллу, бас

Мария Беляева, гусли

Александр Усков, волынка

Сергей Назаров, флейта

Сергей Кондаков, фагот

Ирина Павлихина, скрипка

Анастасия Быкова, орган

Рустем Кудояров, фортепиано

Песочная анимация – Марина Сагулина

Кот Ученый и музыкальный арсенал

С Котом Ученым из пушкинской волшебной страны Лукоморье мечтает подружиться каждый ребенок. Этот персонаж - не только умный, но и обаятельный, всегда задает правильный тон беседе, делает её познавательной и интересной для юной аудитории.

Музыка и история в одном представлении

На концерте дети вместе с Котом Ученым перенесутся на три столетия назад в Германию, в дом великого композитора И.С. Баха. Там они узнают о его многодетной семье, которая не только занималась музыкой, но и устраивала домашние концерты. Ана-Магдалена Бах вела Тетрадь, куда записывались легкие пьесы и песни, которые с удовольствием исполняли дети.

Вторая часть программы проведет зрителей в Берхтесгаден – немецкий город, ставший знаменитецщным центром производства игрушек. Именно здесь была написана «Детская симфония» Гайдна, в которой голоса птиц звучат благодаря игрушкам. Кот Ученый, как специалист по птицам, расскажет о чудесной истории этого произведения. Волшебные песочные иллюстрации добавят завершенности выступлению, создавая уникальные образы на глазах у зрителей.

В программе возможны изменения.