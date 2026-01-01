Композиторы - детям: Бах и Гайдн

В Доме музыки состоится уникальный концерт для детей с участием Евгении Озеровой, известной как Кот Ученый, и талантливых музыкантов. В программе звучат миниатюры И.С. Баха из Нотной тетради Анны Магдалены Бах и «Детская симфония» Гайдна. Песочная анимация Марины Сагулиной добавит динамичности и красочности в это музыкальное представление.
В концерте также примут участие:
С Котом Ученым из пушкинской волшебной страны Лукоморье мечтает подружиться каждый ребенок. Этот персонаж - не только умный, но и обаятельный, всегда задает правильный тон беседе, делает её познавательной и интересной для юной аудитории.
На концерте дети вместе с Котом Ученым перенесутся на три столетия назад в Германию, в дом великого композитора И.С. Баха. Там они узнают о его многодетной семье, которая не только занималась музыкой, но и устраивала домашние концерты. Ана-Магдалена Бах вела Тетрадь, куда записывались легкие пьесы и песни, которые с удовольствием исполняли дети.
Вторая часть программы проведет зрителей в Берхтесгаден – немецкий город, ставший знаменитецщным центром производства игрушек. Именно здесь была написана «Детская симфония» Гайдна, в которой голоса птиц звучат благодаря игрушкам. Кот Ученый, как специалист по птицам, расскажет о чудесной истории этого произведения. Волшебные песочные иллюстрации добавят завершенности выступлению, создавая уникальные образы на глазах у зрителей.
В программе возможны изменения.