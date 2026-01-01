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Композиторы - детям: Бах и Гайдн
Билеты от 700₽
Киноафиша Композиторы - детям: Бах и Гайдн

Композиторы - детям: Бах и Гайдн

6+
Продолжительность 100 минут
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Концерт для детей в Московском Доме музыки

В Доме музыки состоится уникальный концерт для детей с участием Евгении Озеровой, известной как Кот Ученый, и талантливых музыкантов. В программе звучат миниатюры И.С. Баха из Нотной тетради Анны Магдалены Бах и «Детская симфония» Гайдна. Песочная анимация Марины Сагулиной добавит динамичности и красочности в это музыкальное представление.

Программа концерта

  • И.С. Бах. «Шутка» из Сюиты № 2, Инструментальные и вокальные миниатюры из Нотной тетради Анны Магдалены Бах
  • Гайдн. «Детская симфония»

Участники

В концерте также примут участие:

  • Марина Агафонова, сопрано
  • Илья Ушуллу, бас
  • Мария Беляева, гусли
  • Александр Усков, волынка
  • Сергей Назаров, флейта
  • Сергей Кондаков, фагот
  • Ирина Павлихина, скрипка
  • Анастасия Быкова, орган
  • Рустем Кудояров, фортепиано
  • Песочная анимация – Марина Сагулина

Кот Ученый и музыкальный арсенал

С Котом Ученым из пушкинской волшебной страны Лукоморье мечтает подружиться каждый ребенок. Этот персонаж - не только умный, но и обаятельный, всегда задает правильный тон беседе, делает её познавательной и интересной для юной аудитории.

Музыка и история в одном представлении

На концерте дети вместе с Котом Ученым перенесутся на три столетия назад в Германию, в дом великого композитора И.С. Баха. Там они узнают о его многодетной семье, которая не только занималась музыкой, но и устраивала домашние концерты. Ана-Магдалена Бах вела Тетрадь, куда записывались легкие пьесы и песни, которые с удовольствием исполняли дети.

Вторая часть программы проведет зрителей в Берхтесгаден – немецкий город, ставший знаменитецщным центром производства игрушек. Именно здесь была написана «Детская симфония» Гайдна, в которой голоса птиц звучат благодаря игрушкам. Кот Ученый, как специалист по птицам, расскажет о чудесной истории этого произведения. Волшебные песочные иллюстрации добавят завершенности выступлению, создавая уникальные образы на глазах у зрителей.

В программе возможны изменения.

Купить билет на концерт Композиторы - детям: Бах и Гайдн

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Октябрь
17 октября суббота
13:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

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