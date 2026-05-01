Откройте для себя музейный парк «Патриот» в Москве

Уникальный музейный парк «Патриот» предлагает увлекательные экскурсии для всех, кто интересуется военной историей и техникой. Комплекс включает в себя Партизанскую деревню и Музейную площадку № 1, где можно познакомиться с образцами техники всех видов и родов войск.

Посещение музейных экспозиций

На Музейной площадке № 1 вам предложат более 500 единиц техники, включая авиационные и бронетанковые образцы, специальную технику, а также экспозиции, посвященные противовоздушной обороне и воздушно-космическим силам. Здесь можно увидеть разнообразные коллекции от ракетных войск до выставки «Сирийский перелом».

Интерактивные возможности

В 4-м павильоне расположен игровой комплекс с 8 учебными симуляторами различных боевых машин, включая авиацию и танки. Это отличная возможность для тех, кто хочет попробовать себя в роли пилота или танкиста.

Партизанская деревня

Экспозиция «Партизанская деревня» представляет собой собирательный образ всех партизанских отрядов, которые действовали на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны. В состав комплекса входят 17 тематических блиндажей и землянок, а также живой уголок с различными видами животных.

Комфортное времяпрепровождение

Гости парка могут отведать обед из полевой кухни и попробовать свежий хлеб, выпеченный по уникальному рецепту военных лет.

Не упустите возможность посетить этот исторический и образовательный комплекс в Москве!