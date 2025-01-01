Комонь. Презентация альбома

Новый альбом «Из-за лесу» в клубе Blanc

В клубе Blanc состоится презентация нового альбома «Из-за лесу». Музыкальное событие, которое обязательно привлечет внимание любителей экспериментов с народными мотивами и электронной музыкой.

Альбом был создан композитором Павлом Паньковским, саксофонистом Аркадием Пикуновым и ансамблем «Комонь», руководимым Ильей Шаровым. Это смелое сочетание народных песен, электроники и импровизации. В исполнении выдающихся вокалистов ансамбля вы почуете старинные мелодии, которые переплетаются с пульсирующей электроникой.

Что ждать на концерте?

На концерте вас ждет уникальное музыкальное переживание, где тихие и завораживающие звучания сменяются дерзкими и стремительными ритмами. Это словно открытие окна между эпохами, когда старинные напевы воскрешаются в современном контексте.

Не упустите возможность стать частью этого российско-музыкального эксперимента, где традиции встречаются с инновациями. Альбом «Из-за лесу» обещает подарить вам новые впечатления и яркие эмоции.