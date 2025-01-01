Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Комонь. Презентация альбома
Билеты от 1700₽
Киноафиша Комонь. Презентация альбома

Комонь. Презентация альбома

6+
Продолжительность 180 минут
Возраст 6+
Билеты от 1700₽

О концерте

Новый альбом «Из-за лесу» в клубе Blanc

В клубе Blanc состоится презентация нового альбома «Из-за лесу». Музыкальное событие, которое обязательно привлечет внимание любителей экспериментов с народными мотивами и электронной музыкой.

Альбом был создан композитором Павлом Паньковским, саксофонистом Аркадием Пикуновым и ансамблем «Комонь», руководимым Ильей Шаровым. Это смелое сочетание народных песен, электроники и импровизации. В исполнении выдающихся вокалистов ансамбля вы почуете старинные мелодии, которые переплетаются с пульсирующей электроникой.

Что ждать на концерте?

На концерте вас ждет уникальное музыкальное переживание, где тихие и завораживающие звучания сменяются дерзкими и стремительными ритмами. Это словно открытие окна между эпохами, когда старинные напевы воскрешаются в современном контексте.

Не упустите возможность стать частью этого российско-музыкального эксперимента, где традиции встречаются с инновациями. Альбом «Из-за лесу» обещает подарить вам новые впечатления и яркие эмоции.

Купить билет на концерт Комонь. Презентация альбома

Помощь с билетами
Декабрь
18 декабря четверг
19:00
Blanc Москва, Хохловский пер., 7–9, стр. 5
от 1700 ₽

В ближайшие дни

Александр Буйнов
18+
Эстрада
Александр Буйнов
7 января в 19:00 Petter
от 6500 ₽
Stand Up в Патриках
18+
Юмор
Stand Up в Патриках
20 декабря в 18:30 Stand Up Патрики
от 1500 ₽
«Щелкунчик» музыка Рождества при свечах
6+
Классическая музыка
«Щелкунчик» музыка Рождества при свечах
4 января в 19:00 Геологический музей им. Вернадского
от 2185 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше