Комонь | «Из-за лесу»
Киноафиша Комонь | «Из-за лесу»

Комонь | «Из-за лесу»

Билеты от 0₽

О концерте

Концерт ансамбля «Комонь» — новая интерпретация народных песен

Ансамбль «Комонь» представляет уникальный концерт «Из-за лесу», который предлагает слушателям переосмысленные народные песни из разных уголков России. В этом проекте участвуют композитор Павел Паньковский и саксофонист-импровизатор Аркадий Пикунов. Их музыка сочетает в себе эстетику и смелость, создавая выразительные и новаторские музыкальные произведения с истинно русской душой.

Философия нового звучания

Свой новый релиз музыканты определяют как IFM — intelligent folk music, аналогично жанру IDM (intelligent dance music). Если в IDM соединяются сбивчивые ритмы и чувственные мелодии, то в «Из-за лесу» это реализуется через фольклорные мелодии, охватывающие такие регионы России, как Алтай, Коми, Татарстан и Белгородская область. Все это гармонично вписывается в элементы импровизации и современную электронику.

Специфика проекта

Концерт «Из-за лесу» — это не просто музыкальное событие, а целое эстетическое переживание. Музыка ансамбля «Комонь» привносит новое дыхание в традиционные народные мотивы, создавая уникальное звучание, которое способно привлечь внимание как ценителей народной музыки, так и любителей современных музыкальных направлений.

Май
29 мая пятница
19:00
Оригинал Москва, Земляной Вал, 9а

