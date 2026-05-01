Арт-завтрак в Лофт-пространстве «Своё поле»

Кино — это не только история, но и атмосфера, созданная при помощи интерьерных декораций. На арт-завтраке в Лофт-пространстве «Своё поле» искусствовед и практикующий дизайнер Виктория Федосенко поделится важными аспектами, как интерьеры способны влиять на восприятие фильма.

Задачи интерьеров в фильмах

Интерьеры в кино могут как поддерживать сюжет, так и быть самостоятельными "персонажами". На лекции будет рассмотрено, как они помогают создавать атмосферу и усиливать драму, раскрывая характеры героев.

Эмоции через пространство

Как интерьеры передают внутренние состояния персонажей? Виктория поделится секретами, как пространство может отражать их эмоции, а также методы, которыми достигается иллюзия реальности, заставляющая зрителя верить в происходящее на экране.

Применение приемов в жизни

Участники арт-завтрака узнают, как приемы из киноинтерьеров могут быть адаптированы в повседневной жизни. Эти знания помогут создать вдохновляющую атмосферу в личном пространстве.

Культовые примеры

Лектор проанализирует примеры интерьеров из знаменитых фильмов и сериалов, что позволит по-новому взглянуть на знакомые произведения искусства.

О лекторе

Виктория Федосенко — искусствовед и практикующий дизайнер интерьеров, автор рубрик по дизайну на YouTube. Ее опыт и знания создадут уникальную атмосферу для обсуждения.

После этой лекции вы увидите кино с новой точки зрения!