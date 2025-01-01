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Комната культуры
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Комната культуры

Постановка
The Place 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт молодой группы из Барнаула

Группа «Комната культуры» — это молодое и яркое музыкальное объединение из Барнаула, завоевавшее любовь слушателей своей уникальной авторской музыкой. Возглавляет коллектив Евгений Трофимов, победитель телепроекта «Фабрика звёзд» и талантливый сонграйтер, чьи композиции исполняются многими известными артистами.

Среди достижений группы — победа на фестивале «Ленинградские мосты», что подтверждает их высокий музыкальный уровень и незаурядный талант. Описывать их музыку можно долго, но чтобы действительно понять её глубину и энергетический заряд, лучше услышать «Комнату культуры» вживую. Этот концерт станет настоящим подарком для всех любителей качественной авторской музыки.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 22 августа
Зеленый театр Воронеж, Ленина, 10
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Ростов-на-Дону, 26 августа
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
21:00 от 4000 ₽
Краснодар, 27 августа
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
20:00 от 2300 ₽
Красноярск, 22 октября
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
19:00 от 2300 ₽
Рязань, 14 ноября
Дворец спорта «Олимпийский» Рязань, Зубковой, 12, корп. 2
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