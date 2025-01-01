Концерт молодой группы из Барнаула

Группа «Комната культуры» — это молодое и яркое музыкальное объединение из Барнаула, завоевавшее любовь слушателей своей уникальной авторской музыкой. Возглавляет коллектив Евгений Трофимов, победитель телепроекта «Фабрика звёзд» и талантливый сонграйтер, чьи композиции исполняются многими известными артистами.

Среди достижений группы — победа на фестивале «Ленинградские мосты», что подтверждает их высокий музыкальный уровень и незаурядный талант. Описывать их музыку можно долго, но чтобы действительно понять её глубину и энергетический заряд, лучше услышать «Комнату культуры» вживую. Этот концерт станет настоящим подарком для всех любителей качественной авторской музыки.