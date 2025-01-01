Концерт группы «Комната культуры» в Сочи

«Комната культуры» — молодая авторская группа из Барнаула, которая завоевывает сердца зрителей своим неповторимым стилем. Солист коллектива, Женя Трофимов, стал известен как финалист телепроекта «Фабрика звёзд» и является автором песен для многих известных артистов.

Группа представит свой дебютный альбом «Кассета с тремя сторонами», который привлек внимание слушателей в жанре поп-рок. Песня «Поезда» стала настоящим хитом и уже год занимает лидирующие позиции в музыкальных чартах. На платформе «Яндекс Музыка» группа набрала более 5 000 000 прослушиваний и была удостоена звания «Группа года» в 2024 году.

Рекомендации зрителям

Концерт рассчитан на аудиторию 12+, так что можно смело брать с собой подростков. Не пропустите возможность насладиться творчеством новой звезды российской музыки и провести незабываемый вечер!