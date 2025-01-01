Концерт группы «Комната культуры» в вашем городе

Молодая авторская группа из Барнаула, «Комната культуры», готова порадовать своих поклонников новым концертом. Солист коллектива — Женя Трофимов, финалист популярного телепроекта «Фабрика звёзд», а также автор песен для многих известных артистов.

Дебютный альбом и популярность

Группа представила свой дебютный альбом «Кассета с тремя сторонами», который стал настоящим открытием в жанре поп-рока. Этот альбом быстро завоевал сердца слушателей и стал фаворитом цифровых площадок. Особенно выделяется песня «Поезда», которая на протяжении года занимает лидирующие позиции в чартах.

Достижения и награды

На платформе «Яндекс Музыка» «Комната культуры» набрала более 5 000 000 прослушиваний, что принесло группе звание «Группа года» в 2024 году. Это подтверждает растущую популярность коллектива и его значимость на музыкальной сцене.

Информация о концерте

Не упустите возможность увидеть живое выступление «Комнаты культуры»! Продолжительность концерта составит 1 час 40 минут. Рекомендуется аудитории 12+. Приходите и насладитесь уникальной атмосферой и качественной музыкой!