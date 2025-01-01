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Комната Культуры
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Комната Культуры

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт группы «Комната культуры» в вашем городе

Молодая авторская группа из Барнаула, «Комната культуры», готова порадовать своих поклонников новым концертом. Солист коллектива — Женя Трофимов, финалист популярного телепроекта «Фабрика звёзд», а также автор песен для многих известных артистов.

Дебютный альбом и популярность

Группа представила свой дебютный альбом «Кассета с тремя сторонами», который стал настоящим открытием в жанре поп-рока. Этот альбом быстро завоевал сердца слушателей и стал фаворитом цифровых площадок. Особенно выделяется песня «Поезда», которая на протяжении года занимает лидирующие позиции в чартах.

Достижения и награды

На платформе «Яндекс Музыка» «Комната культуры» набрала более 5 000 000 прослушиваний, что принесло группе звание «Группа года» в 2024 году. Это подтверждает растущую популярность коллектива и его значимость на музыкальной сцене.

Информация о концерте

Не упустите возможность увидеть живое выступление «Комнаты культуры»! Продолжительность концерта составит 1 час 40 минут. Рекомендуется аудитории 12+. Приходите и насладитесь уникальной атмосферой и качественной музыкой!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 7 августа
Зеленый театр Сочи, Егорова, 1, парк «Ривьера»
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