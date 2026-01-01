Комната культуры. Акустический концерт

Акустический концерт группы «Комната культуры» в Зимнем театре Сочи

В Зимнем театре Сочи состоится акустический концерт группы «Комната культуры». В программе представлены хиты Жени Трофимова, среди которых такие известные песни, как «Поезда», «Самолёты», «Ночь» и «Привет». Концерт продлится 1 час 40 минут без перерыва.

Уникальная возможность для поклонников

Женя Трофимов и группа «Комната культуры» подготовили для зрителей эксклюзивное выступление. Это шанс услышать популярные композиции в акустическом исполнении, включая «Море», «Первая любовь», «Все они о тебе» и другие хиты.

Теплая атмосфера

Концерт обещает стать самым тёплым событием в последний день лета, собирая любителей акустической музыки и живых выступлений. Не упустите возможность насладиться артистизмом группы «Комната культуры» в уникальном формате.