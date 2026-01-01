Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Комната Герды
Киноафиша Комната Герды

Спектакль Комната Герды

Постановка
Особняк 12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Театральное Путешествие в Метафору

«Комната Герды» — это уникальная театральная постановка, в которой пространство и время превращаются в метафоры, а сказка о Герде и её странствиях приобретает новые смыслы.

Сюжет и концепция: Внутренний мир человека через призму сказки

Каждый из нас воспринимает свою комнату как личное пространство, отражающее опыт и переживания. В этой постановке комната становится не просто физическим местом, а символом внутреннего мира человека. Спектакль предлагает зрителю взглянуть на знакомую сказку о поисках Герды как на метафору, где путешествие может происходить не только в физическом пространстве, но и в глубинах собственного сознания.

Тема и оформление: Метафорическое и визуальное путешествие

История о Герде и Кае, известная из сказки, здесь рассматривается в новом ключе. В спектакле комната становится визуальным и смысловым трансформером, который позволяет героине (и зрителю) совершать путешествия и встречи без необходимости покидать её пределы. Это не просто история, а многослойная метафора, в которой встречаются разные временные и пространственные плоскости.

Что ожидать

«Комната Герды» предлагает зрителям погружение в глубокие размышления о личном опыте и внутреннем путешествии. Ожидайте визуально богатый и смыслово насыщенный спектакль, где каждая деталь служит для раскрытия глубинных тем и эмоций.

«Комната Герды» — это спектакль, который предлагает зрителям уникальный театральный опыт, исследуя темы внутреннего поиска и трансформации через призму знакомой сказки.

Режиссер
Яна Тумина
В ролях
Евгений Филимонов
Кирилл Смирнов
Алиса Олейник

Фотографии

Комната Герды Комната Герды Комната Герды Комната Герды Комната Герды Комната Герды Комната Герды Комната Герды Комната Герды Комната Герды Комната Герды
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше