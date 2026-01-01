Мистическая хоррор-комедия Гарольда Пинтера в историческом особняке на Третьяковской

В историческом особняке на Третьяковской готовится к премьере мистическая хоррор-комедия «Комната №7», основанная на пьесе «Комната» выдающегося британского драматурга Гарольда Пинтера. Спектакль будет представлен на русском языке впервые.

Сюжет

Главная героиня, Роуз, счастливо живёт с любимым мужем на новом месте, в новой квартире и новом городе. Однако её прошлое не желает оставлять её в покое и может неожиданно навестить. Этот конфликт между стремлением к спокойствию и навязчивым прошлым становится центральным в сюжете.

Адаптация и постановка

Режиссер Владимир Краснобаев, который впервые перевёл пьесу «Комната» на русский язык, адаптировал её для театральной сцены. Он уверен, что «британский абсурд середины 20 века с пронзительной точностью передаёт атмосферу нашей жизни сегодня». Спектакль затрагивает страхи, которые знакомы каждому: «К нам не всегда стучится тот, кого мы ждём». Важно проговорить эти страхи, и именно это делает спектакль актуальным.

Обсуждение и атмосфера

По словам Краснобаева, на репетициях царит как весёлая, так и жуткая атмосфера. «Пьеса стала казаться реалистичной, совершенно адекватной сегодняшней реальности, несмотря на странные события, происходящие в ней», — отмечает режиссер. В этой истории абсурд проникает в жизнь главной героини, которая пытается его игнорировать, но, как показывает опыт, такое решение проблемы не всегда оказывается удачным.

Интересные факты

Гарольд Пинтер — один из основоположников британского абсурда, его работы исследуют сложные человеческие отношения и скрытые эмоции. Спектакль «Комната №7» обещает быть не только увлекательным, но и глубоким исследованием страхов и переживаний современных людей.

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе элементы хоррора и комедии, в самом сердце Москвы!