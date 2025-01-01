Спектакль «Комната №7»: встреча с абсурдной реальностью

Роуз счастливо живёт с любимым мужем на новом месте, в новой квартире, в новом городе. Однако её прошлая жизнь не хочет её забывать и может навестить в любой момент.

Спектакль «Комната №7» основан на пьесе «Комната» классика британского абсурда Гарольда Пинтера. Режиссер Владимир Краснобаев, впервые переведя и адаптировав её для театральной сцены, создал уникальную интерпретацию, которая заставляет задуматься о страхах современного человека.

О чем спектакль?

«Британский абсурд середины 20 века с пронзительной точностью передает атмосферу нашей жизни сегодня. Наш спектакль о том, чего мы боимся сейчас: к нам не всегда стучится тот, кого мы ждем. Мы стараемся проговорить этот страх», — отмечает режиссер.

Ядро сюжета: главная героиня стремится отдохнуть на новом месте — и чтобы никто не пришёл. Но, как выясняется, кто-то приходит.

В пьесе Пинтера абсурд находит щели в реальности, пробираясь в жизнь главной героини, которая пытается его игнорировать. Однако такое решение проблемы не всегда срабатывает.

Эмоции и атмосфера

По словам Владимира Краснобаева, репетиции спектакля наполнены как весельем, так и ужасом. «В данный момент пьеса кажется необычайно реалистичной и адекватной нашей нынешней реальности, несмотря на то, что в ней происходят странные вещи», — подчеркивает он.

«Комната №7» — это спектакль, который заставит вас задуматься о своих страхах и о том, что скрыто за пределами нашего восприятия. Не упустите возможность погрузиться в мир абсурдного театра!