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Комната 60
Билеты от 1000₽
Киноафиша Комната 60

Комната 60

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Блюз и блюз-рок от лихого квартета вятичей

Новая сцена клуба дарит зрителям уникальную возможность насладиться концертом в рамках гастрольного промо-тура музыкального коллектива, который сравнениям не подлежит. Программа основана на новом альбоме «Bad Blood. Vol. 3», который открывает новую грань в блюзовой музыке.

О проекте

Идея создания квартета родилась у Михаила Сюзева и Дмитрия Ефремова в начале 2018 года. Через несколько месяцев репетиций группа обрела свое первое концертное воплощение. Тем не менее, история команды началась гораздо раньше, в 2014 году, когда её основатели придумали название в студенческом общежитии.

С тех пор участники проекта сменили работу и места проживания, служили в армии и записали несколько импровизационных альбомов на диктофон в рамках «Комнаты 60». В начале 2018 года они вновь встретились на Вятке, чтобы продемонстрировать мир один из самых пронзительных и энергичных блюзов – «грязный, стильный, качественный блюз».

Состав группы

В настоящее время в группе выступают:

  • Михаил Сюзев — гитара, вокал
  • Дмитрий Ефремов — контрабас
  • Алексей Лучников — губная гармоника
  • Мария Аминева — ударные

С появлением барабанщицы Марии Аминевой и харпера Алексея Лучникова коллектив обрёл окончательный вид, что способствовало гармоничному звучанию и расширению гастрольной деятельности за пределами родной Вятки.

Не пропустите этот захватывающий концерт, который обещает много энергии и эмоций!

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Сентябрь
17 сентября четверг
20:00
Клуб Алексея Козлова. Unplugged Москва, Мясницкая, 15, вход через Lion's Head Pub
от 1000 ₽

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