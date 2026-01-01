Комната 60

Блюз и блюз-рок от лихого квартета вятичей

Новая сцена клуба дарит зрителям уникальную возможность насладиться концертом в рамках гастрольного промо-тура музыкального коллектива, который сравнениям не подлежит. Программа основана на новом альбоме «Bad Blood. Vol. 3», который открывает новую грань в блюзовой музыке.

О проекте

Идея создания квартета родилась у Михаила Сюзева и Дмитрия Ефремова в начале 2018 года. Через несколько месяцев репетиций группа обрела свое первое концертное воплощение. Тем не менее, история команды началась гораздо раньше, в 2014 году, когда её основатели придумали название в студенческом общежитии.

С тех пор участники проекта сменили работу и места проживания, служили в армии и записали несколько импровизационных альбомов на диктофон в рамках «Комнаты 60». В начале 2018 года они вновь встретились на Вятке, чтобы продемонстрировать мир один из самых пронзительных и энергичных блюзов – «грязный, стильный, качественный блюз».

Состав группы

В настоящее время в группе выступают:

Михаил Сюзев — гитара, вокал

Дмитрий Ефремов — контрабас

Алексей Лучников — губная гармоника

Мария Аминева — ударные

С появлением барабанщицы Марии Аминевой и харпера Алексея Лучникова коллектив обрёл окончательный вид, что способствовало гармоничному звучанию и расширению гастрольной деятельности за пределами родной Вятки.

Не пропустите этот захватывающий концерт, который обещает много энергии и эмоций!