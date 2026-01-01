Оповещения от Киноафиши
Комната 60
Комната 60

Комната 60

16+
Продолжительность 180 минут
Возраст 16+

О концерте

Блюзовый вечер в клубе Jagger

В клубе Jagger пройдет концерт группы «Комнаты 60», которая захватит зрителей своей необузданной энергией и насыщенными блюзовыми мелодиями. Созданная в 2014 году в студенческом общежитии, группа быстро завоевала популярность благодаря своим уникальным исполнением и звуку.

История группы

Основатели коллектива — гитарист и вокалист Миха, а также контрабасист Димон. Их первый опыт записей состоялся на диктофон, что придает атмосфере их музыки особый шарм. В 2018 году к команде присоединились Алексей Лучников (губная гармошка) и Мария Аминева (ударные), что значительно улучшило звучание и привнесло новые идеи в творчество группы.

Что ожидать на концерте

Концерт станет настоящим праздником для любителей блюза и всех поклонников энергичной музыки. «Комнаты 60» обещают подарить зрителям незабываемые эмоции и задорный ритм, который не оставит равнодушным никого.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением талантливых музыкантов и окунуться в атмосферу зажигательного блюза!

Купить билет на концерт Комната 60

Май
17 мая воскресенье
20:00
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
от 1000 ₽

