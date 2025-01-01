Концерт группы Комната 60: Дикий блюз из Вятки

Клуб Джаггер с гордостью приглашает вас на концерт уникальной группы Комната 60 — настоящих мастеров блюза, которые готовы поразить зрителей своим мощным и эмоциональным выступлением.

История создания

Группа была основана в 2014 году в студенческом общежитии, в комнате с загадочным номером. Основатели — гитарист и вокалист Михаил Сюзев, а также контрабасист Дмитрий Ефремов — на протяжении нескольких лет занимались различной деятельностью, но любовь к музыке не давала им покоя. В начале 2018 года они вновь встретились на Вятке с целью представить миру свой уникальный стиль блюза.

Звучание и состав

Комната 60 — это не просто группа, это целая музыкальная вселенная, наполненная глубокими эмоциями и стилем. В состав также входят:

Алексей Лучников — губная гармошка

Мария Аминева — ударные

С появлением новых участников группа обрела мощь и гармонию, что позволило им гастролировать далеко за пределами родной Вятки. В их звучании вы услышите жгучий, терпкий и дымный блюз, пропитанный слезами дьявола.

Поклонники и гастроли

С каждым новым концертом растет количество поклонников Комнаты 60, а программа расширяется. Группа уже успела записать несколько импровизационных альбомов и продолжает удивлять своих слушателей новыми музыкальными находками.

Не упустите возможность увидеть их выступление вживую — это будет незабываемое музыкальное путешествие в мир настоящего блюза!