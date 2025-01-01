Комната 60. Вечер блюза в Нюре

В далёком 2014 монстры блюза, любимцы кировской и не только публики, придумали своё незатейливое название. Произошло это в студенческом общежитии в комнате, угадайте с каким номером? ⏳После этого отцы-основатели проекта - белый снаружи, чернокожий внутри гитарист-вокалист Миха и неотразимый контрабасист Димон занимались различными вещами - меняли работы и места обитания, служили в армии, а в рамках деятельности Комнаты 60, записали пару импровизационных альбомов на диктофон. 🎸🎸Но в начале 2018 они вновь встретились на Вятке, с целью показать миру, чего, чёрт возьми, стоит их грязный, стильный, качественный блюз! И у них получилось! Со временем концерты стали становиться регулярными, программа расширялась, число поклонниц росло в геометрической прогрессии. 🥁🥁С появлением в команде магистра ударных, и Лёхи, который творит настоящую магию при помощи губной гармошки, группа приобрела окончательный вид, а в месте с ним мощь, гармонию и гастроли далеко за пределами родной Вятки. ⚡⚡Теперь Комната 60 - это сплочённый состав, который с удовольствием исполнит свой жгучий, терпкий, дымный, пропитанный слезами дьявола, настоящий блюз _____________ Состав: Михаил Сюзев(Гитара, вокал) Алексей Лучников (Губная гармошка) Дмитрий Ефремов (Контрабас) Мария Аминева (Ударные)