Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Комната 60. Вечер блюза в Нюре
Киноафиша Комната 60. Вечер блюза в Нюре

Комната 60. Вечер блюза в Нюре

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

В далёком 2014 монстры блюза, любимцы кировской и не только публики, придумали своё незатейливое название. Произошло это в студенческом общежитии в комнате, угадайте с каким номером? ⏳После этого отцы-основатели проекта - белый снаружи, чернокожий внутри гитарист-вокалист Миха и неотразимый контрабасист Димон занимались различными вещами - меняли работы и места обитания, служили в армии, а в рамках деятельности Комнаты 60, записали пару импровизационных альбомов на диктофон. 🎸🎸Но в начале 2018 они вновь встретились на Вятке, с целью показать миру, чего, чёрт возьми, стоит их грязный, стильный, качественный блюз! И у них получилось! Со временем концерты стали становиться регулярными, программа расширялась, число поклонниц росло в геометрической прогрессии. 🥁🥁С появлением в команде магистра ударных, и Лёхи, который творит настоящую магию при помощи губной гармошки, группа приобрела окончательный вид, а в месте с ним мощь, гармонию и гастроли далеко за пределами родной Вятки. ⚡⚡Теперь Комната 60 - это сплочённый состав, который с удовольствием исполнит свой жгучий, терпкий, дымный, пропитанный слезами дьявола, настоящий блюз _____________ Состав: Михаил Сюзев(Гитара, вокал) Алексей Лучников (Губная гармошка) Дмитрий Ефремов (Контрабас) Мария Аминева (Ударные)

Купить билет на концерт Комната 60. Вечер блюза в Нюре

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
16 октября четверг
20:00
Нюра Новосибирск, Советская, 52
от 590 ₽

В ближайшие дни

9 район
16+
Рок
9 район
26 февраля в 20:00 Бродячая собака
от 2000 ₽
Ха!Мы! Смех у елочки. Премьера!
18+
Юмор
Ха!Мы! Смех у елочки. Премьера!
21 декабря в 21:30 Бродячая собака
от 1000 ₽
Horus
16+
Хип-хоп
Horus
19 ноября в 19:00 Лофт-парк «Подземка»
от 1980 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше