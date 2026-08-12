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Коммунальный рай, или Близкие поневоле. Очерки из жизни ленинградской коммунальной квартиры
Киноафиша Коммунальный рай, или Близкие поневоле. Очерки из жизни ленинградской коммунальной квартиры

Коммунальный рай, или Близкие поневоле. Очерки из жизни ленинградской коммунальной квартиры

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О выставке

Квартирные судьбы в фотоснимках

Коммунальная квартира стала одним из знаковых символов советской эпохи. В начале 1920-х годов рабочие, прибывающие в города из провинции, заселялись в квартиры, ранее принадлежащие одной семье. Уплотнение жилья породило множество артефактов и историй — от воспоминаний очевидцев, живших в многокомнатных квартирах с узкими коридорами, до городского фольклора.

В особняке Румянцева воссоздана типичная ленинградская коммунальная квартира, где сосуществуют персонажи разных десятилетий. Здесь можно встретить:

  • Уплотненную хозяйку 1920-х,
  • Переселенцев из деревни 1950-х,
  • Свободолюбивого шестидесятника,
  • Андеграундного художника времен перестройки.

Каждый из этих персонажей привносит что-то уникальное в повседневную жизнь коммунальной квартиры, создавая многослойное полотно человеческих судеб и взаимосвязей. Спектакль под названием «Густонаселенная квартира с артефактами коммунального быта» подчеркивает богатство и разнообразие культурных пластов, оставленных надолго в городской памяти.

Не упустите возможность увидеть жизнь в коммунальной квартире глазами ее жителей и стать свидетелем многогранности их взаимоотношений!

Купить билет на выставка Коммунальный рай, или Близкие поневоле. Очерки из жизни ленинградской коммунальной квартиры

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Апрель
Май
Июнь
Июль
12 августа среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 августа четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 августа пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 августа суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 августа воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 августа понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 августа вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 августа среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 августа четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 августа пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 августа суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 августа воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 августа понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 августа вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 августа среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 августа четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 августа пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 августа суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 августа воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
31 августа понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 августа воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 августа понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 августа вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 августа среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 августа четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 августа пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 августа суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 августа воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 августа понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 августа вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 августа среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 августа четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 августа пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 августа суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 августа воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 августа понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 августа вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 августа среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 августа четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 августа пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 августа суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 августа воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 августа понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 августа вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 августа среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 августа четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 августа пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 августа суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 августа воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 августа понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
31 августа вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 августа вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 августа среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 августа четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 августа пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 августа суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 августа воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 августа понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 августа вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 августа среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 августа четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 сентября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 сентября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 сентября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 сентября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 сентября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 сентября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 сентября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 сентября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 сентября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 сентября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 сентября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 сентября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 сентября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 сентября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 сентября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 сентября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 сентября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 сентября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 сентября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 сентября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 сентября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 сентября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 сентября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 сентября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 сентября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 сентября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 сентября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 сентября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 сентября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 сентября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 сентября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 сентября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 сентября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 сентября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 сентября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 сентября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 сентября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 сентября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 сентября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 сентября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 сентября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 сентября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 сентября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 сентября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 сентября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 сентября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 сентября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 сентября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 сентября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 сентября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 сентября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 сентября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 сентября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 сентября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 сентября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 сентября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 сентября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 сентября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 сентября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 сентября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 октября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 октября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 октября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 октября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 октября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 октября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 октября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 октября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 октября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 октября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 октября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 октября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 октября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 октября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 октября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 октября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 октября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 октября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 октября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 октября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 октября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 октября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 октября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 октября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 октября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 октября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 октября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 октября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 октября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 октября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
31 октября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 октября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 октября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 октября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 октября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 октября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 октября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 октября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 октября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 октября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 октября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 октября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 октября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 октября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 октября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 октября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 октября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 октября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 октября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 октября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 октября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 октября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 октября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 октября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 октября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 октября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 октября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 октября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 октября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 октября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 октября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
31 октября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 ноября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 ноября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 ноября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 ноября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 ноября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 ноября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 ноября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 ноября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 ноября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 ноября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 ноября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 ноября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 ноября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 ноября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 ноября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 ноября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 ноября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 ноября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 ноября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 ноября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 ноября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 ноября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 ноября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 ноября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 ноября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 ноября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 ноября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 ноября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 ноября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 ноября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 ноября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 ноября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 ноября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 ноября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 ноября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 ноября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 ноября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 ноября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 ноября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 ноября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 ноября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 ноября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 ноября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 ноября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 ноября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 ноября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 ноября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 ноября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 ноября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 ноября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 ноября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 ноября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 ноября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 ноября среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 ноября четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 ноября пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 ноября суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 ноября воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 ноября понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 ноября вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 декабря вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 декабря среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 декабря четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 декабря пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 декабря суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 декабря воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 декабря понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 декабря вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 декабря среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 декабря четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 декабря пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 декабря суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 декабря воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 декабря понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 декабря вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 декабря среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 декабря четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 декабря пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 декабря суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 декабря воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 декабря понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 декабря вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 декабря среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 декабря четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 декабря пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 декабря суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 декабря воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 декабря понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 декабря вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 декабря среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
31 декабря четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 декабря среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 декабря четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 декабря пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 декабря суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 декабря воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 декабря понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 декабря вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 декабря среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 декабря четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 декабря пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 декабря суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 декабря воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 декабря понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 декабря вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 декабря среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 декабря четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 декабря пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 декабря суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 декабря воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 декабря понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 декабря вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 декабря среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 декабря четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 декабря пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 декабря суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 декабря воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 декабря понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 декабря вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 декабря среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 декабря четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
31 декабря пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 января пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 января суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 января воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 января понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 января вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 января среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 января четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 января пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 января суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 января воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 января понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 января вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 января среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 января четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 января пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 января суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 января воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 января понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 января вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 января среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 января четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 января пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 января суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 января воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 января понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 января вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 января среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 января четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 января пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 января суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
31 января воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 января суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 января воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 января понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 января вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 января среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 января четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 января пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 января суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 января воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 января понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 января вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 января среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 января четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 января пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 января суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 января воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 января понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 января вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 января среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 января четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 января пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 января суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 января воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 января понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 января вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 января среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 января четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 января пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 января суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 января воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
31 января понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 февраля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 февраля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 февраля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 февраля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 февраля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 февраля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 февраля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 февраля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 февраля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 февраля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 февраля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 февраля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 февраля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 февраля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 февраля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 февраля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 февраля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 февраля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 февраля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 февраля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 февраля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 февраля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 февраля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 февраля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 февраля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 февраля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 февраля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 февраля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 февраля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 февраля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 февраля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 февраля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 февраля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 февраля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 февраля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 февраля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 февраля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 февраля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 февраля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 февраля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 февраля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 февраля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 февраля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 февраля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 февраля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 февраля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 февраля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 февраля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 февраля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 февраля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 февраля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 февраля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 февраля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 февраля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 февраля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 февраля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 февраля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 марта понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 марта вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 марта среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 марта четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 марта пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 марта суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 марта воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 марта понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 марта вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 марта среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 марта четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 марта пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 марта суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 марта воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 марта понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 марта вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 марта среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 марта четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 марта пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 марта суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 марта воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 марта понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 марта вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 марта среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 марта четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 марта пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 марта суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 марта воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 марта понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 марта вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
31 марта среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 марта среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 марта четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 марта пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 марта суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 марта воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 марта понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 марта вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 марта среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 марта четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 марта пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 марта суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 марта воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 марта понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 марта вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 марта среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 марта четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 марта пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 марта суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 марта воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 марта понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 марта вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 марта среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 марта четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 марта пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 марта суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 марта воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 марта понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 марта вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 марта среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 марта четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
31 марта пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 апреля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 апреля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 апреля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 апреля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 апреля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 апреля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 апреля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 апреля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 апреля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 апреля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 апреля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 апреля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 апреля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 апреля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 апреля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 апреля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 апреля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 апреля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 апреля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 апреля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 апреля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 апреля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 апреля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 апреля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 апреля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 апреля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 апреля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 апреля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 апреля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 апреля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 апреля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 апреля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 апреля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 апреля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 апреля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 апреля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 апреля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 апреля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 апреля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 апреля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 апреля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 апреля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 апреля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 апреля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 апреля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 апреля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 апреля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 апреля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 апреля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 апреля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 апреля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 апреля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 апреля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 апреля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 апреля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 апреля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 апреля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 апреля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 апреля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 апреля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 мая суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 мая воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 мая понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 мая вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 мая среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 мая четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 мая пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 мая суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 мая воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 мая понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 мая вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 мая среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 мая четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 мая пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 мая суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 мая воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 мая понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 мая вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 мая среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 мая четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 мая пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 мая суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 мая воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 мая понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 мая вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 мая среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 мая четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 мая пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 мая суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 мая воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
31 мая понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 мая понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 мая вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 мая среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 мая четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 мая пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 мая суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 мая воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 мая понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 мая вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 мая среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 мая четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 мая пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 мая суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 мая воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 мая понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 мая вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 мая среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 мая четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 мая пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 мая суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 мая воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 мая понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 мая вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 мая среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 мая четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 мая пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 мая суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 мая воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 мая понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 мая вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
31 мая среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 июня вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 июня среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 июня четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 июня пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 июня суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 июня воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 июня понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 июня вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 июня среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 июня четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 июня пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 июня суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 июня воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 июня понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 июня вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 июня среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 июня четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 июня пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 июня суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 июня воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 июня понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 июня вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 июня среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 июня четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 июня пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 июня суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 июня воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 июня понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 июня вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 июня среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 июня четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 июня пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 июня суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 июня воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 июня понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 июня вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 июня среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 июня четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 июня пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 июня суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 июня воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 июня понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 июня вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 июня среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 июня четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 июня пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 июня суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 июня воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 июня понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 июня вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 июня среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 июня четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 июня пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 июня суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 июня воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 июня понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 июня вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 июня среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 июня четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 июня пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 июля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 июля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 июля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 июля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 июля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 июля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 июля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 июля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 июля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 июля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 июля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 июля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 июля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 июля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 июля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 июля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 июля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 июля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 июля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 июля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 июля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 июля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 июля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 июля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 июля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 июля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 июля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 июля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 июля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 июля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
31 июля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
1 июля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
2 июля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
3 июля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
4 июля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
5 июля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
6 июля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
7 июля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
8 июля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
9 июля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
10 июля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
11 июля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
12 июля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
13 июля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
14 июля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
15 июля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
16 июля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
17 июля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
18 июля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
19 июля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
20 июля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
21 июля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
22 июля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
23 июля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
24 июля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
25 июля вторник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
26 июля среда
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
27 июля четверг
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
28 июля пятница
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
29 июля суббота
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
30 июля воскресенье
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44
31 июля понедельник
09:00
Особняк Румянцева Санкт-Петербург, Английская наб., 44

Фотографии

Коммунальный рай, или Близкие поневоле. Очерки из жизни ленинградской коммунальной квартиры Коммунальный рай, или Близкие поневоле. Очерки из жизни ленинградской коммунальной квартиры Коммунальный рай, или Близкие поневоле. Очерки из жизни ленинградской коммунальной квартиры Коммунальный рай, или Близкие поневоле. Очерки из жизни ленинградской коммунальной квартиры Коммунальный рай, или Близкие поневоле. Очерки из жизни ленинградской коммунальной квартиры Коммунальный рай, или Близкие поневоле. Очерки из жизни ленинградской коммунальной квартиры Коммунальный рай, или Близкие поневоле. Очерки из жизни ленинградской коммунальной квартиры

В ближайшие дни

Театральный пролог
12+
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Театральный пролог

9 сентября в 18:00 Александринский театр
от 800 ₽
Прокачайся. Актерский интенсив
16+
Мастер-класс

Прокачайся. Актерский интенсив

15 августа в 11:00 Парнас
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Романовы в Царском Селе
0+
Декоративно-прикладные Исторические выставки Живопись Скульптура Классическое искусство

Романовы в Царском Селе

12 августа в 09:00 Музей-заповедник «Царское Село»
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