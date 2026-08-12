Квартирные судьбы в фотоснимках

Коммунальная квартира стала одним из знаковых символов советской эпохи. В начале 1920-х годов рабочие, прибывающие в города из провинции, заселялись в квартиры, ранее принадлежащие одной семье. Уплотнение жилья породило множество артефактов и историй — от воспоминаний очевидцев, живших в многокомнатных квартирах с узкими коридорами, до городского фольклора.

В особняке Румянцева воссоздана типичная ленинградская коммунальная квартира, где сосуществуют персонажи разных десятилетий. Здесь можно встретить:

Уплотненную хозяйку 1920-х,

Переселенцев из деревни 1950-х,

Свободолюбивого шестидесятника,

Андеграундного художника времен перестройки.

Каждый из этих персонажей привносит что-то уникальное в повседневную жизнь коммунальной квартиры, создавая многослойное полотно человеческих судеб и взаимосвязей. Спектакль под названием «Густонаселенная квартира с артефактами коммунального быта» подчеркивает богатство и разнообразие культурных пластов, оставленных надолго в городской памяти.

Не упустите возможность увидеть жизнь в коммунальной квартире глазами ее жителей и стать свидетелем многогранности их взаимоотношений!