Иммерсивный перформанс о театре и актёрстве на площадке «Скороход»

«Комиссия» — это уникальный иммерсивный перформанс, который погружает зрителей в мир театрального образования и актёрской профессии. Спектакль ставит перед собой провокационные вопросы о мечтах и реалиях, с которыми сталкиваются молодые актёры.

О спектакле

На протяжении полутора часов зрители будут наблюдать за безжалостными и точными наблюдениями за людьми, которые стремятся стать частью театрального мира. Вдохновлённый работами философа Жака Рансьера и фильмами Федерико Феллини, «Комиссия» предлагает глубокие размышления о сути актёрства и его месте в современном обществе.

Уникальный формат

Спектакль отличается интерактивным форматом. Билеты делятся на две категории: для абитуриентов и наблюдателей. Абитуриенты принимают активное участие, примеряя на себя роли и ситуации, с которыми сталкиваются во время поступления в театральный вуз. Наблюдатели могут погружаться в атмосферу, наблюдая за процессом и вовлекаясь в диалоги.

Не упустите шанс!

Приглашаем всех, кто интересуется театром и мечтает о сцене, посетить это уникальное событие. «Комиссия» обещает стать не только театральным опытом, но и глубоким размышлением о выборе жизненного пути. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего действия!