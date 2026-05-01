Комики против записок

16+

О концерте

Полностью импровизационное шоу на сцене «Ринго»

В стендап-клубе «Ринго» состоится увлекательное импровизационное шоу «Комики против записок». На сцене три опытных комика будут шутить на темы, предложенные зрителями. Это уникальное мероприятие обещает стать настоящим праздником смеха и живого общения.

Как это работает

Перед началом выступления администратор клуба раздаст ручки и листки, чтобы гости могли написать свои предложения по темам для шуток. Это создаст атмосферу вовлеченности и позволит зрителям стать частью шоу.

Атмосфера вечера

Шоу идеально подойдет не только любителям стендапа, но и всем, кто ценит живое взаимодействие с артистами. Это вечер, который подарит множество позитивных эмоций, и станет отличной альтернативой привычным культурным мероприятиям.

Комфортный опыт

Клуб «Ринго» предлагает не только интересные представления, но и уютную атмосферу, где вы сможете насладиться вкусной едой и напитками, создавая идеальные условия для приятного вечера комедии в компании талантливых комиков.

29 мая пятница
22:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 400 ₽
5 июня пятница
22:00
Стендап-клуб «Маяковский» Краснодар, ул. имени Калинина, 269
от 400 ₽

