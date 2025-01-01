Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Комики против записок
Киноафиша Комики против записок

Комики против записок

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Импровизационное комедийное шоу: Ваши идеи — наши шутки!

Приглашаем вас на уникальное импровизационное комедийное шоу, где всё зависит от вашего воображения! На сцене три опытных комика нашего стендап-клуба создадут атмосферу веселья, шутя на темы, предложенные зрителями.

Как это работает?

Перед началом шоу администратор раздаст каждому зрителю ручки и листки бумаги. Вы сможете написать свои идеи и темы, на которые хотите услышать шутки. Все ваши пожелания станут основой для незабываемого выступления!

Атмосфера и удобство

Наш клуб предлагает идеальные условия для отдыха: вы сможете не только насладиться выступлением, но и отведать вкусную еду и напитки. Мы создали профессионально обустроенное пространство, где комедия сочетается с комфортом.

Почему стоит прийти?

Это мероприятие станет отличной альтернативой обычному вечеру в городе. Погрузитесь в атмосферу веселья и общения во время нашем интерактивного шоу. Такие выступления оставляют яркие впечатления и дарят заряд позитива!

Не упустите шанс стать частью этого уникального комедийного опыта. Ждем вас на нашем шоу!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 22 августа
Ринго Краснодар, Калинина, 269
22:00 от 400 ₽

В ближайшие дни

Стендап-тиндер
16+
Юмор
Стендап-тиндер
26 августа в 20:00 Ринго
от 300 ₽
Оркестр играет На Бис!
0+
Классическая музыка
Оркестр играет На Бис!
3 мая в 12:00 Концертный зал органной и камерной музыки
от 500 ₽
Шоу «Южная импровизация»
18+
Юмор
Шоу «Южная импровизация»
7 сентября в 21:00 Оборотень
от 500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше