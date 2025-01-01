Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Комики против проблем
Билеты от 1500₽
Киноафиша Комики против проблем

Комики против проблем

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Интерактивное стендап-шоу

«Комики Против Проблем» — это уникальное интерактивное стендап-шоу, в котором комики, ведущие Митя Сорокин и Семен Васильев, общаются со зрителями на темы их жизненных проблем и придумывают для них решения. Каждому зрителю дается шанс поделиться своей проблемой, а комики пытаются предложить решение или, в случае, если проблема не решается, доказать, что это не проблема вовсе.

Шоу, которое помогает и развлекает

В этом формате зрители становятся не только участниками, но и главными героями шоу, где их жизненные проблемы становятся частью комедийного процесса. Это шоу полное юмора, искренности и взаимодействия с аудиторией, что создает уникальную атмосферу и позволяет каждому почувствовать себя частью шоу.

Важная информация для гостей

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Входные билеты не привязаны к определенному столику или месту, однако менеджеры зала комфортно разместят гостей в порядке очереди. Возможность сидеть с другими гостями за одним столом возможна, поэтому для компаний рекомендуется приобретать билеты одним заказом. Важно заранее сообщить о разделении на имена, чтобы объединить вас за одним столом.

Стоимость ужина и напитков оплачивается отдельно.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:30 от 1500 ₽

В ближайшие дни

Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
29 июля в 21:30 Standup Café
от 400 ₽
Shaman. 30 лет на сцене
6+
Поп
Shaman. 30 лет на сцене
22 ноября в 18:00 Кремлевский дворец
от 2500 ₽
Chess Nirvana Tribute
16+
Рок Кавер Вечеринка
Chess Nirvana Tribute
12 августа в 20:00 16 тонн
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше