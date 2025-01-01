Интерактивное стендап-шоу

«Комики Против Проблем» — это уникальное интерактивное стендап-шоу, в котором комики, ведущие Митя Сорокин и Семен Васильев, общаются со зрителями на темы их жизненных проблем и придумывают для них решения. Каждому зрителю дается шанс поделиться своей проблемой, а комики пытаются предложить решение или, в случае, если проблема не решается, доказать, что это не проблема вовсе.

Шоу, которое помогает и развлекает

В этом формате зрители становятся не только участниками, но и главными героями шоу, где их жизненные проблемы становятся частью комедийного процесса. Это шоу полное юмора, искренности и взаимодействия с аудиторией, что создает уникальную атмосферу и позволяет каждому почувствовать себя частью шоу.

Важная информация для гостей

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Входные билеты не привязаны к определенному столику или месту, однако менеджеры зала комфортно разместят гостей в порядке очереди. Возможность сидеть с другими гостями за одним столом возможна, поэтому для компаний рекомендуется приобретать билеты одним заказом. Важно заранее сообщить о разделении на имена, чтобы объединить вас за одним столом.

Стоимость ужина и напитков оплачивается отдельно.