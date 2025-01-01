Меню
Комикессы
Билеты от 1300₽
Киноафиша Комикессы

Комикессы

18+
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Комикессы на сцене Stand Up Store Moscow

Не упустите шанс увидеть невероятное выступление комикесс в Stand Up Store Moscow! Этот вечер обещает быть полным смеха и ярких эмоций. На сцене встретятся:

  • Алина Проскура
  • Вера Котельникова
  • Настя Веневитина
  • Вика Македонская
  • Ульяна Красильникова

Что ожидать от шоу

Каждая из этих талантливых комикесс привнесет в свое выступление уникальный стиль и неповторимый юмор. Вы сможете насладиться их монологами, которые затрагивают актуальные темы и повседневные ситуации, преображая их в остроумные и смешные истории.

Интересные факты

Комикессы, представленные на шоу, известны не только своими выступлениями на внешних площадках, но и активным участием в различных комедийных фестивалях. Их свежий взгляд на жизнь и умение работать с аудиторией сделают этот вечер незабываемым.

Не пропустите возможность зарядиться позитивом и хорошим настроением — приходите на выступление комикесс в Stand Up Store Moscow!

Купить билет на концерт Комикессы

Октябрь
12 октября воскресенье
18:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 1300 ₽

