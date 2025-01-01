Меню
Комикессы
Билеты от 1300₽
Киноафиша Комикессы

Комикессы

18+
Возраст 18+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт в Stand Up Store Moscow

На сцене выступят известные комики, среди которых:

  • Алина Проскура
  • Настя Веневитина
  • Динара Курбанова
  • Найка Казиева
  • Виолетта Мнацаканян

Это уникальное событие обещает зрителям заряд смеха и положительных эмоций. Выступления этих артисток отличаются оригинальностью и чувством юмора, которое легко находит отклик у зрителей.

Что ожидать

Каждая комедиантка привнесет в свой номер индивидуальный стиль и тематику. Вы сможете услышать остроумные шутки на актуальные темы, истории из жизни и, возможно, интерактивные элементы. Стендап-культура в России наращивает популярность, и этот концерт - отличный способ увидеть её в действии.

Место проведения

Stand Up Store Moscow - известная площадка для выступлений, которая славится уютной атмосферой и дружелюбной аудиторией. Здесь каждый найдет комфорт для наслаждения выступлениями и общения с артистами.

Не пропустите!

Приходите и поддержите талантливых комиков. Концерт станет отличной возможностью провести вечер в компании друзей за хорошим настроением и искренним смехом.

Расписание

31 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
18:30 от 1300 ₽

