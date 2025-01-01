Меню
Комик-группа «Плюшки»
Киноафиша Комик-группа «Плюшки»

Комик-группа «Плюшки»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт комик-группы «Плюшки» в вашем городе

Не упускайте возможность увидеть живое выступление комик-группы, которая завоевала популярность на просторах интернета! «Плюшки» — это не просто комики, а создатели известного ютуб-канала, участники шоу «Игра» и КВН. Их выступления — это сочетание остроумного юмора и оригинальных сценок, которые подойдут для зрителей всех возрастов.

Что ожидать от концерта?

На концерте вы сможете насладиться свежими шутками, интерактивными номерами и, конечно же, любимыми сценками. Участники группы постоянно совершенствуют свои навыки, и каждое их выступление — это уникальное событие.

Не пропустите уникальную атмосферу

Посещение концерта «Плюшек» — это не только возможность посмеяться, но и отличная возможность ощутить заряд энергии и позитива. Комики активно взаимодействуют с аудиторией, так что вы сможете стать частью шоу и даже поучаствовать в номерах!

Где и когда?

Конкретные даты и места проведения концертов будут объявлены на официальных страницах группы и в социальных сетях. Подписывайтесь на новости, чтобы быть в курсе всех анонсов и успеть купить билеты!

Не упустите шанс увидеть комик-группу «Плюшки» вживую — это будет незабываемо!

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 3 октября
Воронежский городской дворец культуры Воронеж, 9 Января, 108
19:00 от 1800 ₽
Волгоград, 15 ноября
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
18:00 от 1000 ₽

