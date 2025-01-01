Меню
Комедийный баттл: Мужское/Женское
Киноафиша Комедийный баттл: Мужское/Женское

Комедийный баттл: Мужское/Женское

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийный баттл: Смех без границ!

Британские ученые провели множество исследований, и выяснили, что среднестатистическая женщина умнее среднестатистического мужчины. Однако в мире юмора все может быть иначе! Приглашаем вас на уникальное событие — комедийный баттл, где очаровательные девушки сразятся в остроумии с амбициозными парнями.

Суровая схватка юмора

В этот вечер вас ждет настоящая битва юмористических юнитов. Смешные истории, неожиданные развязки и, конечно, возможность выбрать победителя вашим голосованием. Кто унесет домой главный приз? Это зависит только от вас!

Живой концерт и смешные гарантии

Не упустите шанс провести вечер в компании лучших комиков! Живые выступления зарядят вас положительной энергией на всю неделю. Мы уверены, что смех — это лучшее лекарство, и если вы не засмеетесь, мы вернем деньги за билет! Однако ваши шансы на это практически нулевые — подобного уровня юмора вы еще не видели!

Возрастное ограничение

Напоминаем, что данное мероприятие предназначено только для зрителей старше 18 лет. Приходите и будьте готовы к настоящему юмористическому шоу!

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 августа
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
20:45 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
20:00 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Beverly Hills Санкт-Петербург, Невский просп., 96
20:00 от 500 ₽

