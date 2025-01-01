Комедийный баттл: Мужское/Женское

Комедийный баттл в баре «Поправка»

Приглашаем вас на необычный формат стендапа в уютном баре «Поправка»! Британские ученые утверждают, что среднестатистическая женщина умнее среднестатистического мужчины, но среди мужчин встречается значительно больше гениев. А как обстоит дело с чувством юмора? Ответ на этот вопрос мы найдем вместе с вами на комедийном баттле в баре «Поправка»!

Схватка юмора

Вас ждет настоящая битва между очаровательными девушками и амбициозными парнями. Это не просто шоу, а суровая схватка юмористических юнитов, которая решит, кто станет обладателем денежного приза. Каждый из участников постарается рассмешить вас до слез, а победителя определите именно вы – зрители, путем голосования!

Почему стоит прийти?

Посещение живых концертов и мероприятий не только поднимает настроение, но и помогает укрепить нервную систему, заряжая позитивной энергией на всю неделю. Мы уверены, что смех – это лучшее лекарство, и готовы пойти на риск: тем, кто ни разу не засмеется, мы вернем деньги за билет! Но, честно говоря, мы еще не встречали таких зрителей.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что данное мероприятие строго для зрителей старше 18 лет.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного комедийного поединка! Ждем вас в баре «Поправка»!