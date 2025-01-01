Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Комедийный баттл: Мужское/Женское
Киноафиша Комедийный баттл: Мужское/Женское

Комедийный баттл: Мужское/Женское

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийный баттл в баре «Поправка»

Приглашаем вас на необычный формат стендапа в уютном баре «Поправка»! Британские ученые утверждают, что среднестатистическая женщина умнее среднестатистического мужчины, но среди мужчин встречается значительно больше гениев. А как обстоит дело с чувством юмора? Ответ на этот вопрос мы найдем вместе с вами на комедийном баттле в баре «Поправка»!

Схватка юмора

Вас ждет настоящая битва между очаровательными девушками и амбициозными парнями. Это не просто шоу, а суровая схватка юмористических юнитов, которая решит, кто станет обладателем денежного приза. Каждый из участников постарается рассмешить вас до слез, а победителя определите именно вы – зрители, путем голосования!

Почему стоит прийти?

Посещение живых концертов и мероприятий не только поднимает настроение, но и помогает укрепить нервную систему, заряжая позитивной энергией на всю неделю. Мы уверены, что смех – это лучшее лекарство, и готовы пойти на риск: тем, кто ни разу не засмеется, мы вернем деньги за билет! Но, честно говоря, мы еще не встречали таких зрителей.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что данное мероприятие строго для зрителей старше 18 лет.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного комедийного поединка! Ждем вас в баре «Поправка»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 480 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 480 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 480 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 480 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
19:00 от 480 ₽

В ближайшие дни

Гитара на холсте. Музыка и живопись
6+
Классическая музыка
Гитара на холсте. Музыка и живопись
30 июля в 19:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 600 ₽
Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
23 июля в 19:00 Суарэ
от 590 ₽
Московский Стендап на Крыше
18+
Юмор
Московский Стендап на Крыше
27 июля в 19:00 Butcher & Banker
от 1290 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше