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Комедийный баттл: Мужское/Женское
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Комедийный баттл: Мужское/Женское

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Проверочный концерт настоящих монстров юмора в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальное событие — проверочный концерт комиков, которые уже завоевали сердца зрителей! Это не просто вечер смеха, а настоящая возможность услышать новые разрывные шутки до их выхода в эфир на телеканалах и YouTube.

Кто на сцене?

На концерте выступят опытные и смешные комики, многие из которых прошли серьезный кастинг. Вы даже не поверите, но некоторые из них прошли 10 000 шагов, чтобы оказаться здесь! Эти комики — настоящие мастера своего дела, и вы обязательно найдете среди них своего любимца.

Эмоции и смех

Во время выступления вы, безусловно, отметите: «Теперь это мой любимый комик!» А после концерта поймете, что полюбили их всех. Будьте готовы к тому, что смех может быть настолько заразительным, что некоторым зрителям может потребоваться пересадка щек!

Бар Синий Пушкин

Не забудьте заранее заказать что-нибудь в нашем баре. Это поможет расслабить мышцы лица и сделает их мягкими и эластичными. Легендарный бар Синий Пушкин славится безупречной репутацией, отличной кухней и самым большим выбором напитков: от шот-сетов и настоек до авторских коктейлей.

Важно!

Обратите внимание, что концерт строго для зрителей 18+. Не упустите шанс провести вечер в компании потрясающих комиков и насладиться атмосферой веселья и хорошего настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

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Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 500 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
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20:30 от 475 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 475 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 475 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Синий Пушкин Санкт-Петербург, Жуковского, 3
20:30 от 475 ₽

В ближайшие дни

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Артисты АСО, аб-т №12
28 января в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 300 ₽
Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях в Оранжерее
6+
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Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях в Оранжерее
17 августа в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
Ла-Ла Ленд
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