Проверочный концерт настоящих монстров юмора в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на уникальное событие — проверочный концерт комиков, которые уже завоевали сердца зрителей! Это не просто вечер смеха, а настоящая возможность услышать новые разрывные шутки до их выхода в эфир на телеканалах и YouTube.

Кто на сцене?

На концерте выступят опытные и смешные комики, многие из которых прошли серьезный кастинг. Вы даже не поверите, но некоторые из них прошли 10 000 шагов, чтобы оказаться здесь! Эти комики — настоящие мастера своего дела, и вы обязательно найдете среди них своего любимца.

Эмоции и смех

Во время выступления вы, безусловно, отметите: «Теперь это мой любимый комик!» А после концерта поймете, что полюбили их всех. Будьте готовы к тому, что смех может быть настолько заразительным, что некоторым зрителям может потребоваться пересадка щек!

Бар Синий Пушкин

Не забудьте заранее заказать что-нибудь в нашем баре. Это поможет расслабить мышцы лица и сделает их мягкими и эластичными. Легендарный бар Синий Пушкин славится безупречной репутацией, отличной кухней и самым большим выбором напитков: от шот-сетов и настоек до авторских коктейлей.

Важно!

Обратите внимание, что концерт строго для зрителей 18+. Не упустите шанс провести вечер в компании потрясающих комиков и насладиться атмосферой веселья и хорошего настроения!