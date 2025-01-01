Меню
Комедийнное шоу «Чья история?»
Киноафиша Комедийнное шоу «Чья история?»

Комедийнное шоу «Чья история?»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Неповторимое комедийное шоу от Ксюши Мерняк

Подготовьтесь к новой порции смеха! Ксюша Мерняк представляет комедийное шоу, где известные комики обсуждают самые зашкварные истории из своей жизни. Это уникальная возможность увидеть, как они открывают свои тайны и смеются над собой!

Угадай, с кем это было?

В программе шоу комики будут не только делиться эпизодами, но и бросать вызов друг другу. Зрители смогут наблюдать, как участники пытаются угадать, к кому из них относится каждая история. Это добавляет интерактивности и делает атмосферу еще более увлекательной.

Победа за смехом!

Участники шоу борются за первое место и забавный приз, который обещает стать запоминающимся поощрением за смелость и чувство юмора. А зрители тем временем смогут наслаждаться великолепным настроением, смеясь и поддерживая своих любимцев.

Забавное времяпрепровождение!

Не упустите шанс провести вечер в компании талантливых комиков, которые готовы делиться своими лучшими и смешнейшими моментами. Это мероприятие поднимет вам настроение и подарит массу положительных эмоций!

Октябрь
11 октября суббота
18:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 500 ₽

