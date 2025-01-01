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Киноафиша Комедийнное шоу «Чья история?»

Комедийнное шоу «Чья история?»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Новое комедийное шоу: «Зашкварные истории»

Приготовьтесь к вечеру смеха и веселья! На сцене - новое комедийное шоу от Ксюши Мерняк, где комики обсуждают забавные и порой скандальные истории из своей жизни. Это уникальное представление позволит вам не только насладиться остроумными шутками, но и стать свидетелем настоящей борьбы за первое место среди участников.

Что вас ждет на шоу?

Каждый из комиков поделится своими «зашкварами» - теми курьезами и смешными моментами, которые происходили с ними. Зрители смогут не только смеяться, но и угадывать, с кем из участников произошла та или иная история. Это добавляет интерактивности и вовлеченности в процесс, делая вечер еще более захватывающим.

Забавный приз для победителя

Комики не просто делятся историями, но и борются за забавный приз, который станет приятным напоминанием о их победе. Этот элемент соревнования придаёт шоу динамику и азарт, заставляя зрителей следить за происходящим на сцене с замиранием сердца.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс провести время в компании талантливых комиков и других зрителей, которые ценят юмор и искренность. «Зашкварные истории» - это вечер, который подарит вам много смеха и положительных эмоций. Приходите и станьте частью этого уникального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 20 сентября
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 500 ₽

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