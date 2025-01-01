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Комедийнное шоу «Чья история?»
Киноафиша Комедийнное шоу «Чья история?»

Комедийнное шоу «Чья история?»

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Комедийное шоу от Ксюши Мерняк: смех и забавные истории

Приготовьтесь к вечеру, полному смеха и неожиданных откровений! Новое комедийное шоу от Ксюши Мерняк обещает уникальный формат, в котором комики будут обсуждать свои самые зашкварные истории. Каждый участник попытается угадать, с кем из них произошли эти забавные случаи.

Как это работает?

Комики будут не только делиться своими смешными моментами, но и бороться за первое место в этом увлекательном состязании. Победитель получит забавный приз, который добавит веселья в атмосферу шоу. Зрители смогут наблюдать за этим забавным противостоянием и, конечно же, смеяться над забавными моментами!

Почему стоит посетить?

Это шоу — отличный способ провести вечер с друзьями и зарядиться позитивом. Ксюша Мерняк, известная своим чувством юмора и талантом взаимодействовать с аудиторией, сделает этот вечер незабываемым. Не упустите возможность стать частью этого веселого спектакля!

Не забудьте забронировать билеты заранее, ведь такие мероприятия быстро расходятся. Вступайте в мир смеха и хорошего настроения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 3 августа
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
18:00 от 400 ₽

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