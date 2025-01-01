Меню
Комедийная викторина Ксюши Мерняк
Комедийная викторина Ксюши Мерняк

18+
О концерте/спектакле

Комедийно-интеллектуальное шоу с Ксюшей Мерняк

Приглашаем вас на уникальное мероприятие, где юмор встречается с интеллектом! В рамках этого комедийно-интеллектуального шоу комики будут отвечать на провокационные и остроумные вопросы Ксюши Мерняк. Это отличная возможность для зрителей насладиться не только смехом, но и интеллектуальными раздумьями.

Что ожидать от шоу?

Шоу обещает стать увлекательным и ознакомиться зрителей с новыми гранями юмора. Будут рассмотрены темы, вызвавшие живой интерес в обществе, а комики смогут продемонстрировать своё мастерство в импровизации и реакции на неожиданные вопросы.

Для кого это шоу?

Подходящее для всех любителей комедии и остроумного наблюдения за жизнью. Если вы ищете вечер, наполненный смехом и глубокими размышлениями, это именно то, что вам нужно!

Не упустите возможность!

Приходите и получите незабываемые впечатления от этого невероятного шоу. Откройте для себя новый формат развлечений и стиль комедии в компании профессиональных комиков и харизматичной ведущей.

Октябрь
18 октября суббота
18:00
Standup Room Новосибирск, Ленина, 10а, ТЦ «Пассаж»
от 500 ₽

