Комедийная импровизация

18+
Шоу комедийных импровизаций от нижегородских артистов

Приглашаем вас на уникальное комедийное шоу, где нижегородские импровизаторы подарят зрителям вечер юмора и веселья. Артисты представят как классические, так и новые импровизационные игры.

В этом шоу нет заготовленных шуток и четкого плана. Каждый спектакль становится уникальным событием, где юмор рождается прямо на сцене. Зрители смогут не только наблюдать, но и принимать участие в играх, что делает вечер еще более интерактивным и увлекательным.

Почему стоит посетить

Комедийные импровизации – это не только возможность посмеяться, но и шанс увидеть, как творческая команда находит выход из самых неожиданных ситуаций. Интересно, что каждый показ будет отличаться от предыдущего, так как зависит от взаимодействия с публикой.

Не упустите возможность стать частью этого веселого и необычного мероприятия!

Март
Апрель
Май
Июнь
6 марта пятница
21:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
7 марта суббота
17:00
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
8 марта воскресенье
17:00
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
9 марта понедельник
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
13 марта пятница
21:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
14 марта суббота
17:00
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
15 марта воскресенье
17:00
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
20 марта пятница
21:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
21 марта суббота
17:00
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
22 марта воскресенье
17:00
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
27 марта пятница
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
21:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
28 марта суббота
17:00
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
29 марта воскресенье
17:00
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
3 апреля пятница
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
21:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
4 апреля суббота
17:00
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
5 апреля воскресенье
17:00
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
10 апреля пятница
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
21:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
11 апреля суббота
17:00
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
12 апреля воскресенье
17:00
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
17 апреля пятница
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
18 апреля суббота
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
24 апреля пятница
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
25 апреля суббота
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
1 мая пятница
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
2 мая суббота
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
8 мая пятница
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
9 мая суббота
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
15 мая пятница
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
16 мая суббота
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
23 мая суббота
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
30 мая суббота
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
6 июня суббота
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а
13 июня суббота
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а

