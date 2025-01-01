Спектакль Комедия «Сирена и Виктория»

Комедия «Сирена и Виктория» в КЦ Меридиан

Приглашаем вас на увлекательную комедию положений по пьесе А. Галина, которая подарит вам множество смеха и позитивных эмоций. История о дружбе, любви и забавных недоразумениях ждет вас в большом театрально-концертном зале.

Сюжет

Главные героини — успешная бизнесвумен Сирена и её скромная подруга, учительница английского Виктория. Связанные дружбой, они становятся настоящими опорами друг для друга. Однако, когда Викторию покидает муж, забавная и энергичная Сирена решает поднять настроение подруге, приглашая мужчину по вызову — таинственного Козерога, который обещает исполнить все их тайные желания.

Но на пути у девушек оказывается загадочный Константин, подрабатывающий стрижкой собак. С этого момента в жизни героинь начинается настоящий калейдоскоп смешных и нелепых ситуаций, из которых они с легкостью находят выход.

Информация о спектакле

В ролях: Татьяна Кравченко, Спартак Сумченко, Олеся Железняк.

Режиссер: Нина Чусова.

Продолжительность: 2 часа 30 минут (с антрактом).

Когда и где

Дата: 21 августа в 19:00.

Место: большой театрально-концертный зал.

Цена билетов: от 1000 до 4000 рублей.

Не упустите возможность провести вечер в компании весёлых персонажей и зарядиться положительными эмоциями!