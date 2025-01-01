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Киноафиша Комедия «Сирена и Виктория»

Спектакль Комедия «Сирена и Виктория»

16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия «Сирена и Виктория» в КЦ Меридиан

Приглашаем вас на увлекательную комедию положений по пьесе А. Галина, которая подарит вам множество смеха и позитивных эмоций. История о дружбе, любви и забавных недоразумениях ждет вас в большом театрально-концертном зале.

Сюжет

Главные героини — успешная бизнесвумен Сирена и её скромная подруга, учительница английского Виктория. Связанные дружбой, они становятся настоящими опорами друг для друга. Однако, когда Викторию покидает муж, забавная и энергичная Сирена решает поднять настроение подруге, приглашая мужчину по вызову — таинственного Козерога, который обещает исполнить все их тайные желания.

Но на пути у девушек оказывается загадочный Константин, подрабатывающий стрижкой собак. С этого момента в жизни героинь начинается настоящий калейдоскоп смешных и нелепых ситуаций, из которых они с легкостью находят выход.

Информация о спектакле

В ролях: Татьяна Кравченко, Спартак Сумченко, Олеся Железняк.

Режиссер: Нина Чусова.

Продолжительность: 2 часа 30 минут (с антрактом).

Когда и где

Дата: 21 августа в 19:00.

Место: большой театрально-концертный зал.

Цена билетов: от 1000 до 4000 рублей.

Не упустите возможность провести вечер в компании весёлых персонажей и зарядиться положительными эмоциями!

Режиссер
Нина Чусова
Нина Чусова
В ролях
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко
Спартак Сумченко
Олеся Железняк
Олеся Железняк

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 августа
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:30 от 1000 ₽

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