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Комедия ошибок
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Спектакль Комедия ошибок

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Комедия ошибок»: фарс, полный путаницы и смеха, на сцене театра Et Cetera

«Комедия ошибок» – это яркая адаптация комедии римского писателя Плавта «Менехмы». В этом спектакле Уильяма Шекспира два близнеца становятся центром веселых и нелепых ситуаций, а их приключения обостряются благодаря присутствию еще двух двойников – их слуг. Таким образом, в истории о случайностях и недоразумениях нас ожидает настоящий фарс.

Сюжет спектакля

Действие разворачивается в городе Эфесе, где судьба сводит двух отпрысков богатой купеческой семьи, которые выглядят как две капли воды. К ним присоединяются их слуги, также похожие друг на друга. Нелепые и смешные курьезы неизбежны в сюжете, где переплетение жизней близнецов приводит к забавным ситуациям и путанице.

Театральная магия

Спектакль насыщен комичными моментами и стремительно развивающимися событиями. Зрители становятся свидетелями того, как путаница между персонажами создает невероятные ситуации, которые сложно предсказать. Каждый новый поворот сюжета вызывает смех и удивление.

Интересные факты

«Комедия ошибок» считается одной из самых ранних комедий Шекспира и продолжает оставаться популярной благодаря своему остроумному языку и динамичному сюжету. В спектакле активно используются элементы физической комедии, что делает его привлекательным для зрителей всех возрастов. Не упустите шанс увидеть эту захватывающую постановку!

Режиссер
Роберт Стуруа
В ролях
Анна Дианова
Анна Дианова
Амаду Мамадаков
Амаду Мамадаков
Иван Косичкин
Иван Косичкин
Анастасия Шумилкина
Ольга Котельникова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Комедия ошибок Комедия ошибок Комедия ошибок Комедия ошибок Комедия ошибок Комедия ошибок Комедия ошибок Комедия ошибок Комедия ошибок Комедия ошибок Комедия ошибок Комедия ошибок Комедия ошибок

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