Спектакль «Комедия о трагедии» в Мастерской Петра Фоменко — это уникальная постановка, созданная на основе репетиций драмы Александра Пушкина «Борис Годунов». В этом произведении режиссер умело сочетает свои размышления и комментарии, которые открывают творческий процесс мастера.
Зрителей ожидает не только театральное действие, но и оригинальная музыкальная составляющая — в спектакле звучат как живые выступления, так и аудиозаписи репетиций. Это интересное сочетание впечатлений привлечет внимание любителей театра, которые ценят новаторские подходы к классическим произведениям.
Александр Пушкин был ключевым автором для Петра Фоменко. Своё внимание к его произведениям режиссер проявлял не раз. Зимой 2010/11 года Фоменко организовал читки «Бориса Годунова» с участниками театра «Мастерская Фоменко». Эти встречи запечатлели не только текст, но и размышления самого мастера, что в дальнейшем легло в основу нового спектакля.
Спектакль «Комедия о трагедии» стал не просто воспоминанием о Фоменко, но и данью уважения к его многогранной любви: к театру, слову, Пушкину, а также к стране и её истории. Как подчеркивает Евгений Цыганов, «эта работа — про любовь».
В рамках спектакля звучат следующие музыкальные произведения: