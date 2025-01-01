Комедия о трагедии: дань уважения Пушкину в Мастерской Фоменко

Спектакль «Комедия о трагедии» в Мастерской Петра Фоменко — это уникальная постановка, созданная на основе репетиций драмы Александра Пушкина «Борис Годунов». В этом произведении режиссер умело сочетает свои размышления и комментарии, которые открывают творческий процесс мастера.

Зрителей ожидает не только театральное действие, но и оригинальная музыкальная составляющая — в спектакле звучат как живые выступления, так и аудиозаписи репетиций. Это интересное сочетание впечатлений привлечет внимание любителей театра, которые ценят новаторские подходы к классическим произведениям.

Создатели спектакля

Сценография: Мария Мелешко

Мария Мелешко Свет: Степан Синицын

Степан Синицын Звук: Анна Байденгер

Анна Байденгер Костюмы: Наталья Салтыкова, Валерия Курочкина

Наталья Салтыкова, Валерия Курочкина Грим: Анна Мелешко

Анна Мелешко Хореограф: Анатолий Войнов

Анатолий Войнов Помощник режиссера: Юлия Верзунова

Юлия Верзунова Обработка звука, мастеринг: Дмитрий Клименов

Дмитрий Клименов Вокал: Оксана Глоба

Оксана Глоба Видеохудожник: Юлия Михеева

Юлия Михеева Консультант по народному пению: Виталий Галицкий

Виталий Галицкий Консультант по польскому языку: Клаудиа Каин

Клаудиа Каин Работа с архивом репетиций Фоменко: Анна Байденгер, Анастасия Сергеева, Елена Юнина, Екатерина Бурлакова

Наследие Петра Фоменко

Александр Пушкин был ключевым автором для Петра Фоменко. Своё внимание к его произведениям режиссер проявлял не раз. Зимой 2010/11 года Фоменко организовал читки «Бориса Годунова» с участниками театра «Мастерская Фоменко». Эти встречи запечатлели не только текст, но и размышления самого мастера, что в дальнейшем легло в основу нового спектакля.

Спектакль «Комедия о трагедии» стал не просто воспоминанием о Фоменко, но и данью уважения к его многогранной любви: к театру, слову, Пушкину, а также к стране и её истории. Как подчеркивает Евгений Цыганов, «эта работа — про любовь».

Музыкальное оформление

В рамках спектакля звучат следующие музыкальные произведения: