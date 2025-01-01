Меню
Комедия о трагедии
Киноафиша Комедия о трагедии

Спектакль Комедия о трагедии

По мотивам репетиций Петра Фоменко драмы Александра Пушкина «Борис Годунов»
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 3 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О спектакле

Комедия о трагедии: дань уважения Пушкину в Мастерской Фоменко

Спектакль «Комедия о трагедии» в Мастерской Петра Фоменко — это уникальная постановка, созданная на основе репетиций драмы Александра Пушкина «Борис Годунов». В этом произведении режиссер умело сочетает свои размышления и комментарии, которые открывают творческий процесс мастера.

Зрителей ожидает не только театральное действие, но и оригинальная музыкальная составляющая — в спектакле звучат как живые выступления, так и аудиозаписи репетиций. Это интересное сочетание впечатлений привлечет внимание любителей театра, которые ценят новаторские подходы к классическим произведениям.

Создатели спектакля

  • Сценография: Мария Мелешко
  • Свет: Степан Синицын
  • Звук: Анна Байденгер
  • Костюмы: Наталья Салтыкова, Валерия Курочкина
  • Грим: Анна Мелешко
  • Хореограф: Анатолий Войнов
  • Помощник режиссера: Юлия Верзунова
  • Обработка звука, мастеринг: Дмитрий Клименов
  • Вокал: Оксана Глоба
  • Видеохудожник: Юлия Михеева
  • Консультант по народному пению: Виталий Галицкий
  • Консультант по польскому языку: Клаудиа Каин
  • Работа с архивом репетиций Фоменко: Анна Байденгер, Анастасия Сергеева, Елена Юнина, Екатерина Бурлакова

Наследие Петра Фоменко

Александр Пушкин был ключевым автором для Петра Фоменко. Своё внимание к его произведениям режиссер проявлял не раз. Зимой 2010/11 года Фоменко организовал читки «Бориса Годунова» с участниками театра «Мастерская Фоменко». Эти встречи запечатлели не только текст, но и размышления самого мастера, что в дальнейшем легло в основу нового спектакля.

Спектакль «Комедия о трагедии» стал не просто воспоминанием о Фоменко, но и данью уважения к его многогранной любви: к театру, слову, Пушкину, а также к стране и её истории. Как подчеркивает Евгений Цыганов, «эта работа — про любовь».

Музыкальное оформление

В рамках спектакля звучат следующие музыкальные произведения:

  • «Зорю бьют» — автор музыки Г. В. Свиридов, автор слов А. С. Пушкин
  • «Барыня» — народные музыка и слова
  • «Как во городе было во Казани» — народные музыка и слова
  • «Полонез» — автор музыки Н. В. Орловский
  • «Третья песен Эллен» (Ellens dritter Gesang) — авторы музыки и слов Ф. Шуберт, В. Скотт
В ролях
Карэн Бадалов
Карэн Бадалов
Александр Моровов
Игорь Войнаровский
Игорь Войнаровский
Дмитрий Рудков
Николай Орловский
Николай Орловский

Декабрь
27 декабря суббота
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽

Фотографии

Комедия о трагедии

